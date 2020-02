Dío Astacio abre la posibilidad de convocar una marcha, un paro nacional o una huelga

Por Robert Vargas

El dirigente perremeísta Dío Astacio, quien es uno de los voceros de Luis Abinader, ha dejado abierta hoy la posibilidad de que sea convocada una marcha, un paro nacional o una huelga, Dijo que la respuesta a esto será dado a conocer este martes a las tres de la tarde.

–“Será Una Marcha

Será Un Paro Nacional

Será una Huelga

O serán las tres, los sabrás mañana a las 3.00

El Prm y sus aliados van para la calle. #PrmPalacalle

— Pastor Dio Astacio. (@dioastacio) February 17, 2020″,

La campaña de expectativa la inició Astacio minutos antes de que el presidente de la República, Danilo Medina, diera un discurso a la nación en el que solicitó a todos los sectores a buscar una salida institucional a la crisis generada tras la suspensión de las elecciones municipales.

Es la primera vez que, desde ayer, un dirigente prominente del PRM esboza la posibilidad de transitar el camino del “paro nacional” o “una huelga”.

Astacio, quien es un pastor evangélico y mercadólogo, uso su cuenta de Twitter para iniciar la campaña de expectativas con al menos tres posibilidades que tienden a la confrontación.



Varias horas antes, Astacio había usado Twitter para sugerir, tras la suspensión de las elecciones, que este lunes en el país “no debería haber clases, no debería haber nada”.

También argumentó que “el país está de luto” y que “no debemos pasar por alto este horrendo hecho”.

Urgió a ” manifestar nuestra indignación por todas las vías posibles. Repudio la abusiva actitud del PLD”.

Sus expresiones se producen en el contexto de la construcción de una narrativa por la oposición que atribuye al Partido de la Liberación Dominicana la suspensión de las elecciones.

De su lado, el PLD ha tachado de “sabotaje” las masivas fallas técnicas que derivaron en suspensión por el órgano electoral de las elecciones municipales.

Mañana no debería haber clases, no debería haber de nada. El país está de luto. No debemos pasar alto este horrendo hecho. Hay que manifestar nuestra indignación por todas las vías posibles. Repudio la abusiva actitud del PLD.

— Pastor Dio Astacio. (@dioastacio) February 17, 2020