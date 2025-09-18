Diputados tratan con Acofave ideas para el reordenamiento del parque vehicular

Fuente externa

Santo Domingo. –La Comisión Permanente de Movilidad y Transporte de la Cámara de Diputados sostuvo un encuentro con miembros de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (ACOFAVE), con el propósito de intercambiar ideas y planteamientos sobre las acciones necesarias para el ordenamiento del parque vehicular en la República Dominicana.

Durante la reunión, el presidente de la Comisión, diputado Brailyn Vargas, resaltó la importancia de dar cumplimiento a las disposiciones legales existentes, entre ellas la implementación de la inspección técnica vehicular, la modernización del parque vehicular y el fortalecimiento del registro de vehículos de motor. Subrayó que estas medidas tendrían un impacto directo en la reducción de los accidentes de tránsito y en el ordenamiento de la movilidad en el país.

De su lado, la directora ejecutiva de ACOFAVE, Yris Nelsi González, manifestó que el interés de la asociación es contribuir al diálogo constructivo y a la implementación de medidas que fortalezcan la movilidad y la seguridad vial en beneficio de la ciudadanía.

Expresó además su preocupación por el incremento de los accidentes de tránsito, señalando la necesidad de definir políticas públicas claras que permitan reducir esta problemática en la República Dominicana, nación que ocupa un lugar elevado en la región en muertes por esta causa.

González enfatizó la importancia de impulsar los avances mediante un trabajo articulado entre el Congreso Nacional, el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil. En ese sentido, reiteró el compromiso de la organización de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones sostenibles que garanticen mayor seguridad vial, movilidad eficiente y un parque vehicular en condiciones óptimas.

Asimismo, el miembro de la asociación Ramón Morales destacó la necesidad de aplicar las leyes vigentes en el país. “Si cumpliéramos las leyes actuales, no tendríamos este volumen de muertes por accidentes de tránsito, ni la necesidad de salir una hora antes de casa para poder llegar a tiempo por causa del tráfico. Simplemente necesitamos cumplir la ley”, afirmó.

En el marco del encuentro, los representantes de ACOFAVE coincidieron en la importancia de incorporar a los planes nacionales iniciativas estratégicas como los estudios de origen y destino, la optimización de la movilidad urbana y la puesta en marcha del Sistema de Inspección Técnica Vehicular (ITV).

La reunión concluyó con el compromiso de la Comisión de continuar generando espacios de diálogo y coordinación que permitan avanzar en la modernización del parque vehicular, la reducción de accidentes y la mejora de la seguridad vial en beneficio de toda la ciudadanía.