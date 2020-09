Director PN en SDE se reúne con líderes comunitarios

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 103,092 Fallecidos: 1,953 Recuperados: 76,531 Activos: 24,608

El director regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional, coronel, Lic. Franklin Grullón Collado, encabezó el jueves una reunión con líderes comunitarios de diferentes sectores de Santo Domingo Este.

Durante el encuentro se trataron diferentes tópicos, entre ellos, la búsqueda de soluciones a problemas que ocurren en algunos sectores, fuera y dentro del horario de toque de queda.

En la actividad estaban presentes, además, los coroneles Edison E. Cabrera Concepción, Comandante Dpto. E-2; Yovanny Sánchez, comandante Dpto. E-1, y Ángel Concepción Díaz, Comandante Dpto. E-6.

Entre los líderes comunitarios, presentes, Miguel Almonte, presidente de la Confederación de Juntas de Vecinos de SDE; Edwin Figueroa, del Bloque 1, circunscripción No. 1; José Díaz, del Bloque 2, circunscripción No. 3, e Ingrid Cisnero, del Bloque 4, Circunscripción No. 2.

Los comandantes policiales se comprometieron a seguir trabajando de la mano con la comunidad, siempre dispuestos a buscar las soluciones que sean necesarias para garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos.

La reunión se llevó a cabo en el Club 29 de Junio, sector Club Pidoca, de Los Mina.

Grullón Collado se reúne frecuentemente con representantes de las diferentes organizaciones comunitarias y religiosas de la jurisdicción bajo su responsabilidad.

Durante el encuentro se cumplió con el protocolo de salubridad.