Dirigentes del PRM en SDE Marginados por el actual Gobierno

Por Antonio G. Reyes Baldwin

En la política es sabido por todos, que se trabaja por un fin, el cual es muchas veces llegar al poder o mantenerse en el mismo, es una actividad muy demandante y exigente, donde impera muchos sacrificios y esfuerzos de múltiples índoles, por tanto, no es nada extraño que aquel que ha realizado tan tesonera abnegación, entienda que es merecedor de algún tipo de retribución en el buen sentido de la palabra, siempre amparado en las leyes, la moral y las buenas costumbres dentro de la sociedad.

Después de este breve preámbulo, fácil de entender por cualquier persona, me llama mucho la atención, la suerte que hasta el momento han tenido los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este. En la actualidad no existe ningún dirigente que desempeñe ningún cargo de importancia en la presente gestión, del Señor Presidente de la República Luis Abinader, a pesar de ser este el Municipio por mucho, con el mayor número de votantes en todo el país.

Voy a poner un solo ejemplo de muchas tantas personalidades de Santo Domingo Este, que no han sido tomados en cuenta y que son merecedores de ocupar cualquier posición en el tren gubernamental, me refiero al Dr. Rafael Vásquez García, actual secretario general del PRM-SDE, es reconocido por toda la sociedad dominicana, por su amplia labor a favor de las personas más necesitadas de nuestro país.

Desde su clínica ubicada en el mismo corazón de este municipio, ha ayudado a miles de personas muchas veces sin cobrarle un solo centavo, cualquier gobierno debería sentir orgullo y prestigio de tener un profesional de esta estirpe dentro de sus filas, sin embargo, ha sido marginado por el gobierno que ayudo a construir.

El descontento de la dirigencia media y baja del PRM en Santo Domingo Este, es evidente, por la falta de empleos del cual han sido objeto, urge un cambio radical en cuanto a esta actitud, pues de lo contrario el partido de gobierno perdería muchos adeptos y simpatizantes, que en el futuro inmediato le estarían sacando factura, por el mal trato y la poca reciprocidad manifiesta en sus hechos mismos.

Quiero llamar a la reflexión a los Ministros y Directores Generales, del gobierno de turno, que hoy día ocupan esos cargos deseados por cualquier mortal, gracias al trabajo de esos dirigentes de a pie, los miembros de la base del Partido, que verdaderamente fueron los que más se sacrificaron, los que más sudaron, los que pasaron hambre haciendo el trabajo de campo, y los que más desearon que el Partido Revolucionario Moderno llegara al poder, para cambiar según ellos, por fin su suerte, la realidad ha sido otra, que está a la vista de todos nosotros.

Mientras los funcionarios se adentran en la burbuja que supone su alta investidura, han dejado de lado, a esa dirigencia sedienta de empleos, los cuales las mayorías son de orígenes humildes, que contaban con empleos después del fatídico trabajo realizado para obtener la victoria, la triste realidad hasta el momento, es que muchas personas del pasado gobierno, entiéndase, peledeistas ocupan cargos de preponderancia en la administración pública, esto ha perjudicado grandemente a la base del partido, en muchos casos haciéndole la vida imposible a los dirigentes del PRM, mientras muchos Ministros y Directores Generales ha hecho caso omiso a esa situación, dejándolos a su suerte.

Hasta cuándo va a persistir este castigo y esta penitencia, creo que ya ha sido suficiente, el Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este, demanda más empleos para la base de su organización Política, que los dirigentes de alto perfil de este municipio sean tomados en cuenta para dirigir instituciones públicas de relevancia, que se les dé el trato superlativo referenciado a la importancia electoral que están revestidos, que de una vez y por todas se les deje de excluir de las posiciones bien ganadas dentro del ámbito gubernamental, y haréis justicia como decimos los abogados en ejercicio.

Todas estas aseveraciones recogidas en este artículo, no son afirmaciones del autor del mismo, más bien en la vox populi manifiesta de su dirigencia, fácil de comprobar, solo hay que ir a los barrios de Santo Domingo Este y realizar un sondeo dentro de los miembros del PRM, escuchar sus opiniones y su sentir, inmediatamente certificaran que me he quedado corto, por el gran descontento y por la falta de oportunidades que están viviendo los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno en Santo Domingo Este.