División entre los políticos estadounidenses tras la agresión de EE.UU. contra Irán

Múltiples senadores, congresistas y líderes de la política estadounidense se han pronunciado la noche de este sábado sobre la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de lanzar ataques contra tres instalaciones nucleares en Irán.

Trump «no tiene el derecho»

El líder de la oposición demócrata en el Senado de EE.UU., Chuck Schumer, exigió a Trump «respuestas claras sobre las acciones emprendidas esta noche y sus implicaciones para la seguridad de los estadounidenses».

«No se le debe permitir a ningún presidente que lleve unilateralmente a esta nación a algo tan trascendental como la guerra con amenazas erráticas y sin estrategia», exhortó Schumer en un mensaje citado por CNN, donde también indicó: «El peligro de una guerra más amplia, más larga y más devastadora ha aumentado ahora dramáticamente». Por otra parte, instó al líder de la mayoría en el Senado, John Thune, a presentar «inmediatamente» frente al pleno la Ley de Poderes de Guerra.

«Es groseramente inconstitucional […] la única entidad que puede llevar a este país a la guerra es el Congreso de EE.UU. El presidente no tiene el derecho», declaró el senador demócrata Bernie Sanders, al enterarse del ataque contra Irán durante un mitin en Oklahoma, mientras la multitud clamaba: «No más guerra!».

El senador demócrata Chris Murphy afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó de «débil y peligrosamente imprudente», está mintiendo sobre Irán y ha llevado el país hacia una guerra no deseada en Oriente Medio. «Fui informado por la inteligencia la semana pasada. Irán no representaba una amenaza inminente de ataque para EE.UU. […] Irán no estaba cerca de construir un arma nuclear viable. Las negociaciones que Israel frustró con sus ataques tenían un éxito potencial», indicó en un comunicado en su cuenta de X. El ataque es «ilegal», sentenció.

Además, Murphy hizo un llamado al Congreso para que vote «cuanto antes una ley que deniegue explícitamente al presidente Trump la autorización» que arrastre el país al conflicto en Oriente Medio, que «podría provocar la muerte de innumerables estadounidenses y malgastar billones de dólares».

Asimismo, la representante y expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU. Nancy Pelosi considera que Trump, «ha ignorado la Constitución al comprometer unilateralmente» a los militares del país sin autorización del Congreso. «Me uno a mis colegas en la exigencia de respuestas a la Administración sobre esta operación, que pone en peligro vidas estadounidenses y corre el riesgo [de provocar] una mayor escalada y una peligrosa desestabilización de la región», aseguró la demócrata en su cuenta de X.

«La desastrosa decisión del presidente [Donald Trump] de bombardear Irán sin autorización es una grave violación de la Constitución y de los poderes de guerra del Congreso […] Es absoluta y claramente motivo de juicio político», aseveró en una publicación en X la miembro de la Cámara de Representantes Alexandria Ocasio-Cortez. «[Trump] se ha arriesgado a lanzar una guerra que puede atraparnos durante generaciones», apuntó.

Por su parte, la senadora demócrata Jeanne Shaheen acusó al mandatario estadounidense de discontinuar «la tradición bipartidista de informar regularmente al Congreso de los principales eventos de seguridad nacional que impactan a los estadounidenses en todo el mundo» y lo instó a «desescalar inmediatamente las tensiones con Irán e informar al Congreso».

El líder del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, condenó «en los términos más enérgicos» la decisión de Trump de atacar las instalaciones nucleares en Irán. «El presidente no pidió autorización al Congreso ni demostró que Irán representara una amenaza inmediata para la seguridad de EE.UU.», expresó el representante demócrata en un comunicado.

«El camino que ha elegido el presidente corre el riesgo de desencadenar una guerra más amplia en una región, que es increíblemente impredecible y peligrosa, y que amenaza la seguridad […] del mundo», manifestó. «Entablar un conflicto directo coloca a los miembros de las fuerzas estadounidenses y a los emplazamientos militares en Oriente Medio en el punto de mira de Irán y de sus numerosos aliados. Las acciones de esta noche podrían agravar aún más las tensiones, desestabilizar la región y arrastrar a Estados Unidos a una guerra evitable», expuso.

Por otra parte, la decisión de Trump también recibió críticas dentro de las filas de su propio partido. El congresista republicano Thomas Massie, que encabeza la moción para restringir las decisiones del presidente Trump sobre ataques a Irán sin una aprobación del Congreso, estimó en X que los bombardeos al país persa violan la Constitución de Estados Unidos, que reserva para los legisladores la facultad de tomar decisiones sobre el comienzo de una guerra. «No es constitucional», resumió el congresista recogiendo un mensaje publicado por el propio presidente.

Instantes previos a que se anunciaran los ataques estadounidenses, la miembro de la Cámara de Representantes por el partido republicano, Marjorie Taylor Greene se mostró en contra de la intervención de Washington en el conflicto entre Irán e Israel. «Cada vez que EE.UU. está a punto de [alcanzar] la grandeza, nos vemos envueltos en otra guerra extranjera. No habría bombas cayendo sobre el pueblo de Israel si [el primer ministro israelí Benjamín] Netanyahu no hubiera lanzado bombas sobre el pueblo iraní primero», aseveró la congresista.

Luego de que Trump anunciara el ataque a instalaciones nucleares de la República Islámica, Greene realizó una nueva publicación, pidiendo oraciones por las tropas estadounidenses en Oriente Medio y por la paz.

«Bien hecho, presidente»

Mientras, el senador republicano Lindsey Graham* felicitó a Trump por la decisión. «Bien. Fue la decisión correcta. El régimen [iraní] se lo merece. Bien hecho, presidente Trump. A mis conciudadanos: tenemos la mejor Fuerza Aérea del mundo. Me siento muy orgulloso. Vuela, lucha, gana», escribió en su cuenta de X.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Mike Johnson, comentó que el mandatario estadounidense «dio al líder de Irán todas las oportunidades para llegar a un acuerdo» de desarme nuclear, pero «Irán se negó a comprometerse». Según Johnson, Trump «ha sido consistente y claro en que no se tolerará un Irán con armas nucleares. Esta postura se ha impuesto ahora con fuerza, precisión y claridad», respaldó en su cuenta de X.

«Texas está con el comandante en jefe de Estados Unidos. Defenderemos nuestras comunidades y apoyaremos a nuestras tropas», escribió en X el gobernador del estado, Greg Abbott. Además, indicó que Texas «está totalmente preparado para hacer frente a cualquier amenaza». «[…] No hay necesidad de preocuparse», añadió.