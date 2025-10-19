Don Bosco se acerca a la final; José Horacio revive la emoción del BSE en Moca

Por Jose Luis Paulino

MOCA, provincia Espaillat. – En una jornada vibrante del XXXI Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2025), los clubes Don Bosco y José Horacio Rodríguez dieron pasos firmes, el primero buscando ganar la serie regular del evento y el segundo luchando por su espacio en las semifinales, del torneo dedicado al licenciado Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, y que se disputa la Copa INDOTEL.

En el primer encuentro de la jornada, el conjunto José Horacio Rodríguez (3-4) mantuvo vivas sus esperanzas de clasificar al imponerse 84×81 sobre La Cancha (2-5), gracias a un triple espectacular de Luiyi Rojas cuando restaban apenas cinco segundos.

El triunfo deja al José Horacio a una victoria de asegurar su boleto a las semifinales de la justa que organiza ASOBAE y el Comité Organizador encabezado por Enmanuel Bautista.

Los más destacados en la ofensiva ganadora fueron Darious Monten con 29 puntos, seguido de Luiyi Rojas con 14, Oneil Espinal con 10 y Marfry Sánchez con 9. Por La Cancha, Manauris Liriano anotó 20 unidades, Dominick Rosario 19, mientras que Antonio Gordon con 16 puntos y 10 rebotes y Jeremy Guzmán y 14 puntos con 14 rebotes consiguieron dobles-dobles.

Don Bosco a un paso lograr serie regular

En el cierre de la jornada, Don Bosco (5-2) derrotó 79×72 al San Sebastián (4-3), quedando a solo un juego de asegurar el primer lugar de la serie regular y de paso asegurando su clasificación de la justa que se juega en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte.

El estelar Jonathan Bello fue nuevamente la figura con 33 puntos, incluyendo dos tiros libres decisivos que sellaron el triunfo de los campeones a falta de menos de tres minutos.

También se destacaron Darwin Rosario con 19 tantos y Mikael Ureña con 18. En San Sebastián; Nargenis Ulloa 17 puntos, Anderson García 14 puntos y 15 rebotes y Juan Junior Rosario 13 puntos y 13 rebotes.