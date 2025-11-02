Edeeste e Interior y Policía iluminan las calles del sector Capotillo en el Distrito Nacional

Fuente externa

Distrito Nacional. – En un trabajo conjunto, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) y el Ministerio de Interior y Policía (MIP) desarrollaron un proyecto de rehabilitación y sustitución de luminarias en el populoso sector Capotillo ubicado en el Distrito Nacional.

Estos trabajos de Edeeste se enmarca en los esfuerzos para aportar acciones positivas y contundentes a favor de las políticas de seguridad vial y ciudadana que coordina Interior y Policía.

La empresa distribuidora indicó que estas ejecutorias significaron una inversión de RD$586,481.08 consistentes en la instalación de 15 nuevas luminarias web de 200w, la sustitución de 95 luminarias y la normalización de otras 39.

Edeeste asegura que este plan de colocación luminarias busca reemplazar lámparas viejas y dañadas para instalar otras más modernas y eficientes, en zonas oscuras o mal iluminadas dentro de toda su zona de concesión.

Finalmente, Edeeste asegura que continuará ejecutando proyectos que impacten de manera positiva a las comunidades, garantizando un servicio confiable y fomentando el desarrollo sostenible del servicio eléctrico.