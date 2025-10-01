EDES dictan charla sobre eficiencia energética en la Feria del Libro 2025

Fuente externa

Santo Domingo, República Dominicana. – En un esfuerzo conjunto por fortalecer la buena cultura eléctrica, el Consejo Unificado de Empresas Distribuidoras (CUED) auspició una charla sobre eficiencia energética en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro 2025 (FIL 2025).

El material educativo fue presentado a estudiantes que participan en esta importante actividad cultural del país, en la que además participaron maestros y público en general.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos claves sobre las energías renovables, el ciclo comercial de la energía y el consumo estimado que generan diversos tipos de electrodomésticos en los hogares.

Asimismo, los expositores manifestaron las consecuencias y responsabilidades que implica optar por poner en práctica acciones de fraude eléctrico, enfocado en cómo esto afecta directamente la distribución. Al mismo tiempo, se puntualizó sobre el resultado legal que se deriva de las conexiones ilegales.

En ese mismo orden, se motivó a los participantes en llevar el mensaje a sus hogares para que desde allí se pongan en práctica acciones para dar un uso eficiente y adecuado de la electricidad.

La charla estuvo liderada por representantes de Edesur, Edenorte y Edeeste, escenario que sirvió para reiterar el compromiso de estas con un suministro eléctrico óptimo y de calidad a cada uno de sus clientes.

Actualmente, las empresas distribuidoras lideradas por el CUED se encuentran trabajando en el ciclo de charlas correspondientes al segundo semestre del año 2025, la cual tiene como objetivo aumentar el número de ciudadanos y clientes impactados con esta efectiva formación.

Por último, el CUED reitera su compromiso con el fortalecimiento de la cultura energética en los sectores productivos y sociales, orientando al aprovechamiento de los espacios que impliquen una participación masiva de instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos en general