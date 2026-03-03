EE.UU. urge a sus ciudadanos a abandonar inmediatamente estos países

RT.-El Departamento de Estado insta a los ciudadanos estadounidenses a «abandonar inmediatamente» más de una decena de países por medios comerciales «debido a los graves riesgos de seguridad», en medio de la propagación del conflicto armado en Oriente Medio.

Se trata de Baréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos otros cuatro altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Donald Trump, afirmó este lunes que la operación contra Irán estaba proyectada inicialmente para durar entre cuatro y cinco semanas, aunque advirtió que tienen «capacidad para ir mucho más allá» y que EE.UU. «prevalecerá muy fácilmente». Además, declaró que EE.UU. estaba «casi bajo la amenaza» de Irán.