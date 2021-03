El abogado Alcibíades Rincón le da un giro rocambolesco al caso José Sáchez y carga contra sectores del PRM en SDE

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 250,177 Fallecidos: 3,283 Recuperados: 206,736 Activos: 40,158

Por Robert Vargas / Vídeo

El abogado Alcibíades Rincón, quien fue contratado por una ex empleada del Instituto Técnico Superior Comunitario, (ITSC), para actuar en justicia contra el ex rector de esa institución, José Sánchez, por presunto “acoso laboral” le ha dado un giro rocambolesco a este caso y, ante los medios de comunicación, ha defendido al ex funcionario y atacado a sectores del Partido Revolucionario Moderno.

Rincón convocó a la prensa junto a otros dos letrados quienes, en conjunto consideraron que el ex rector del ITSC ha sido víctima de una presunta campaña en las redes sociales y en el Palacio Nacional para lograr que Sánchez fuera destituido del cargo.

Los otros dos colegas de Rincón, entre estos el veterano abogado Yoni Carpio, aseguraron defendían la honestidad de Sánchez “como amigos”.

Mientras que Alcibíades Rincón se apuró a explicar que la mujer que lo apoderó para que le representara en justicia contra Sánchez no fue objeto de un acoso sexual, sino que todo se trató de un presunto “acoso laboral”.

El pasado viernes, Sánchez renunció al cargo de rector del ITSC en medio de un escándalo por presunto “acoso laboral y sexual” destapado por la periodista Priena Almonte, productora del programa Luz y Sombra, que ella transmite por Súper Canal, del canal 33 de la televisión abierta y en su canal de Youtube.

Almonte también mostró presuntas evidencias de que Sánchez practicaba el nepotismo en la institución.

Posteriormente, Addis Burgos, presentó en CDN, del canal 37 de la televisión abierta, abundantes datos que mostrarían a Sánchez en la implicación de abundantes prácticas de nepotismo, junto a otras personas, entre las que mencionó al regidor José Ramón Jiménez y a su esposa.

Burgos habló de presunto acoso sexual atribuido a Sánchez.

Sin embargo, Rincón fue enfático en aclarar que su apoderada nunca fue acosada sexualmente por el ex rector del ITSC sino que lo suyo es un asunto meramente laboral y volvió a mencionar que estaba analizando los pasos a seguir.

Ciudad Oriental le preguntó que si, al tratarse de un asunto laboral, ella reclamaría la reposición en el cargo o el pago de sus prestaciones laborales.

Rincón dijo que consideraba ir al Tribunal Superior Administrativo y solicitar una “indemnización”.

Desde su punto de vista, el presunto acoso laboral por Sánchez a su apoderada consistía en que este le hablaba en tono descompuesto.

Sin embargo, en poco tiempo le dio un giro a su discurso ante los medios de comunicación y asumió abiertamente el punto de vista de Sánchez, quien asegura que ha sido víctima de una presunta trama de “los “franco tiradores de siempre”.

Rincón se fue más lejos aún y dijo que serían sectores del Partido Revolucionario Moderno quienes habrían creado las condiciones para sacar a Sánchez del ITSC y apoderarse de la rectoría de esta institución.

A favor de Sánchez, especuló, que esos sectores habrían ido al Palacio Nacional para presionar contra el ex rector del ITSC.

Ciudad Oriental le solicitó que si tenía evidencias de lo que afirmaba, a lo que respondió que:

-“Son informaciones”.

Él aseguró que no ha llegado a ningún acuerdo con Sánchez.

El contenido del discurso de ambos, responsabilizando a supuestos miembros del PRM de la desgracia del ex rector es idéntico.

A pesar de esto, el periódico El Nacional reveló ayer en su versión digital que el Ministerio Público ha abierto una investigación relacionada con las denuncias contra Sánchez.

Según ese medio “el Ministerio Público informó esta mañana que el proceso se encuentra en la etapa de investigación y de entrevista a testigos que puedan arrojar luz en el caso. De la investigación del caso está apoderada la magistrada Mariana Álvarez, de la Unidad de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía del Distrito Nacional”.