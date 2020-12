El diputado perremeísta Amado Díaz dice que Manuel Jiménez “está obligado a abandonar el PRM”

Por Robert Vargas

El diputado perremeísta Amado Díaz ha afirmado que el alcalde Manuel Jiménez “está obligado a abandonar” el Partido Revolucionario Moderno para “irse a otro litoral”.

Díaz hizo ese planteamiento radical en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que “en el partido que lo ayudó a ganar no tiene futuro”.

Jiménez intentó ganar la alcaldía de Santo Domingo Este en las elecciones del año 2016 con una coalición de partidos encabezada por el Frente Amplio.

Sin embargo, fue derrotado en esa ocasión por el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Alfredo Martínez.

En las elecciones municipales de este año 2020, Jiménez logró la victoria al conquistar el respaldo del Partido Revolucionario Moderno.

Según el diputado Díaz, Manuel Jiménez no tiene forma “de ganar un proceso interno por votos” para una eventual reelección.

Desde su punto de vista el actual alcalde engañó al PRM y las posibilidades de reconciliación con esta organización no existen.

Jiménez está cada día más distanciado de la base de la tolda azul y blanca y su mayor sustento político parece estar relacionado con la militancia de su organización Compromiso RD.

Amado Díaz se ha convertido en un feroz crítico de la administración de Jiménez, quien anteriormente fue miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y tres veces diputado por esa entidad.

La abandonó cuando no le permitieron competir internamente por la candidatura a la alcaldía de SDE, en el año 2015.

