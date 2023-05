El dominicano Cristian Javier poncha 11 y Houston derrota a los Angelinos

Por León Felipe Rodríguez

EN ANAHEIM.– El lanzador dominicano Cristian Javier, fue uno de los principales protagonistas del triunfo de su equipo los Astros de Houston que derrotaron por la minima 5 por 4 carreras a sus opositores de los Angelinos de los Angeles.

Javier, trabajo en el montículo durante seis entradas, permitiendo tres incogibles y se llevó por la vía del ponche a 11 bateadores..

El dominicano Jeremy Peña conectó un sencillo de dos carreras durante un ataque de cuatro anotaciones de Houston en el cuarto episodio ayudando a los Astros, a ganar dos de tres duelos en el Angel Stadium.

Houston ha contado con dos estupendas aperturas consecutivas de parte de los lanzadores dominicanos, Framber Valdez y Javier (3-1). Entre ambos, permitieron tres carreras y recetaron 23 ponches a lo largo de 14 entradas.

Javier obsequió sólo un boleto y recibió hit en sólo uno de sus seis episodios.

Por los Astros, los dominicanos Jeremy Peña de 4-2 con dos impulsadas, Yainer Díaz de 3-1 con una remolcada.

Filis remontan y superan a Azulejos

EN FILADELFIA.- Los Fillis hicieron una remontada en la desventaja de una carrera para derrotar el miércoles 2-1 a los Azulejos de Toronto.

Por los Azulejos, los dominicanos Guerrero de 4-1, Santiago Espinal de 2-0.

EN OTROS RESULTADOS DE GL 10 DE MAYO

Yankees 11 Oaklns 3

Rockies 4 Piratas 3

Detroit 5 Guardianes 3

Dodgers 8 Cerveceros 1

Marlins 5 Arizona 4

Texas 4 Marineros 3

Washington 11 Gigantes 6

Orioles 2 Tampa 1

Mets 2 Cincinnati 1

Boston 5 Bravos 2

Kansas 9 White Sox 1

Twins 4 San Diego 3

Cubs 10 San Luís 5

JUEGOS GL HOY JUEVES 11 DE MAYO

Mets VS Cincinnati 12:35

San Diego Vs Twins 1:10

White Sox Vs Kansas 2:10

Tampa Bay Vs Yankees 7:05

Gigantes Vs Arizona 9:40

Texas Vs Oakland 9:40