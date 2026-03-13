El Dr Cruz Jiminián dicta conferencia magistral en SAM

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La sociedad Acción Multiempresarial , SAM celebró su acostumbrada asamblea general este pasado miércoles con una conferencia magistral a cargo del filántropo dominicano el Dr Antonio Cruz Jiminian .

La actividad a la que asistieron los empresarios miembros de la institución e invitados especiales estuvo presidida por su actual presidente Andrés Tejada y asistió el pleno de la directiva actual .

En la intervención del Dr Cruz Jiminian hizo énfasis en las principales causas de muerte que existen en el mundo y en Rep Dominicana y las formas de prevenirlas. Dijo que el Cancer ha aumentado de forma muy exponencial la mortalidad infirmando que el tabaquismo, la Obesidad, la exposición ambiental a sustancias químicas y alugunos factores genéticos han contribuido a que se convierta en una epidemia global.

“ Nadie debe morir por diabetes ni por hipertensión arterial pues son enfermedades prevenibles y tratables”, dijo

El Dr Cruz hizo énfasis en la buena alimentación, en tener una vida activa y evitar los excesos. El conferenciante se hizo acompañar de la doctora Dr Nereida De León, experta en diabetología y su asistente médico por más de 30 años quien agotó un turno excepcional hablando respeto al estilo de vida y la alimentación como forma preventiva de salud.

La asamblea estuvo cargada de mucha emoción pues también se festejó el día internacional de la mujer y a todas las presentes les fue obsequiada una rosa como reconocimiento a su legado en la sociedad actual.

Al finalizar la conferencia , las preguntas fueron respondidas y hubo un suculento bufet que fue disfrutado por todos los asistentes .