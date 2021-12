El dramático consejo del ex diputado Jorge Frías a sus compañeros del PRM

Por Robert Vargas

El ex diputado Jorge Frías ha dado un dramático consejo a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno que ocupan cargos en el estado por designación o por elección popular.

-«Mi sugerencia a los que ostentan cargos electivos o designados, actúen con humildad, no sean arrogantes ni prepotentes, en la vida todo pasa, los cargos son pasajeros, nada dura para siempre, me pongo como ejemplo, dure 22 años en cargos electivos y ya no soy nada», escribió Frías en su cuenta de Twitter.

Lo hizo en momentos en que el prestigio del PRM se derrumba tras producirse denuncias por presunta corrupción contra funcionarios designados, las que el presidente Luis Abinader asume como verdaderas.

Frías fue regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y luego fue diputado.

-«Me pongo como ejemplo, dure 22 años en cargos electivos y ya no soy nada», dijo el ex diputado quien mantiene la humildad que le ha caracterizado y conoce en primera persona cómo los dirigentes políticos y funcionarios son abandonados por muchos de sus seguidores cuando ya no están en el poder.

