El hermano de Jeffrey Epstein cuestiona el relato oficial y afirma que fue asesinado

Mark Epstein, hermano del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, insistió en que no cree que su muerte haya sido resultado de un suicidio, sino de un asesinato ocurrido mientras estaba en la cárcel. Sostiene que la última publicación de los archivos de la investigación del FBI sobre su hermano otorga credibilidad a su teoría.

En una entrevista con el presentador británico Piers Morgan, Mark afirmó que cada vez está «más» convencido de ello, a medida que accede a nuevos documentos y peritajes sobre el caso. Según explicó, un grupo de patólogos está revisando los resultados de la autopsia «como debería haberse hecho inicialmente» y aseguró que el informe —actualmente sometido a revisión por pares— concluiría que «esto no pudo haber sido un suicidio, como afirman».

En este sentido, señaló que la primera acta de defunción mencionaba un fallecimiento «pendiente de mayor estudio», algo que, según él, nunca llegó a realizarse. Asimismo, afirmó que la médica forense que practicó la autopsia a Jeffrey declaró en una deposición que fue «impedida» de tomar muestras de ADN y «prohibida» de acudir a la escena, un hecho que calificó de «altamente inusual» en este tipo de casos.

El hermano de Epstein agregó que el FBI perdió «gran parte» de la información de las cintas de video tras cambiar los discos duros, a pesar de haber sido advertido de que esa operación podía borrar datos.

«Si esto hubiera sido un suicidio, sería bastante simple. No habría necesidad de todas estas maniobras y de toda esta documentación», dijo, y cuestionó «por qué tantos juegos» y «por qué tanta obstaculización».

Al ser preguntado sobre sus sentimientos hacia las víctimas de los delitos de su hermano, Mark aseguró que no mantenía una relación cercana con Jeffrey, que «no sabía lo que estaba haciendo», que no es mencionado en los archivos ni tuvo nada que ver con eso, e insistió en que su única preocupación es esclarecer cómo murió.

«Muchas de las cosas que han salido a la luz me han sorprendido. No estaba al tanto de muchas de ellas. Y voy a decir que, aunque sea mi hermano, ese era su problema», declaró.

La entrevista concluyó de forma abrupta cuando Morgan le preguntó si al menos sentía preocupación por las víctimas de Jeffrey. Ante esa cuestión, Mark respondió: «Estas son las preguntas en las que no entro. Que tenga buen día», y cortó la comunicación.

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.

En julio pasado, el portal Axios informó que el FBI y el Departamento de Justicia concluyeron que no hay pruebas de que fuera asesinado. Los investigadores no encontraron «ninguna lista incriminatoria de clientes» del financiero, «ninguna prueba creíble […] de que Epstein chantajeara a personas prominentes» ni ninguna «prueba que pudiera justificar una investigación contra terceros no imputados», señaló el medio citando el comunicado oficial de las autoridades.