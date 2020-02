El Jeffrey advierte va “para las calles” si le “roban” las elecciones a Manuel Jiménez

Por Robert Vargas

El merenguero José Gabriel Severino, El Jeffrey, se montó en el discurso opositor que promueve la idea de la participación en acciones directas de calle en el supuesto de que al candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el PRM, Manuel Jiménez. “le roben” las elecciones del próximo domingo.

-” Manuel Jiménez (es) mi alcalde: tenemos 27 puntos por encima. No hay forma (de ser derrotados) (….) Yo estoy celebrando mi triunfo desde ya. Y esta vez no nos la van a robar (las elecciones); esta vez no nos la van a robar porque para las calles vamos”, dijo El Jeffrey, a una multitud que asistió al acto de cierre de campaña de Jiménez.

Sus expresiones se inscriben en el contexto de la narrativa implantada por la oposición de que el Partido de la Liberación Dominicana planea hacer un presunto fraude electoral en las elecciones del 16 de Febrero.

En esa dirección, Jiménez ha anunciado que su partido dispondrá de equipos de vigilancia alrededor de los centros de votación para “protegerlos” y evitar que oficialistas “compren votos”.

Ha dejado entrever que los vecinos hagan con los presuntos compradores de votos, lo mismo que hacen con los ladrones que son atrapados perpetrando robos en los barrios.

Cuando esto ocurre, la multitud golpea a los sospechosos, en ocasiones hasta asesinarlos.

Este discurso ha logrado atraer la atención de la opinión pública nacional, que percibe la posibilidad de que las elecciones municipales en Santo Domingo Este puedan ser escenarios de hechos violentos, sangrientos y mortales.

De hecho, Jiménez ha anunciado que esta vez, si le hacen “fraude” no hará una huelga de hambre.

Tras las elecciones del año 2016, Jiménez denunció que fue víctima de un presunto fraude electoral que atribuyó al Partido de la Liberación Dominicana, en ell que militó durante más de 25 años.

Para reclamar la anulación y repetición de las elecciones, él se implicó, junto a varios políticos más, en una huelga de hambre.

Para dejar clara cual es la disposición de lucha contra el presunto fraude, El Jeffrey le dijo a la multitud el pasado sábado en la noche que “Manuel Jiménez tiene la pámpara prendía”, y que todos ellos están “truchos”.

“La pampara prendía” es un dominicanismo surgido en un barrio de Los Mina, con el que se trata de explicar que la persona en esa condición tiene su interior “ardiendo” y está dispuesto a dar pelea.

Originalmente, por la “pàmpara prendía” en el sector de Los Mina Viejo se interpretó la existencia de un “calor interno” en el cuerpo del individuo debido al consumo de ciertas sustancias narcóticas.

Con frecuencia, un popular artista de barrio, cuando está en escena y tiene “la pámpara prendía” reclama que le suministren agua en abundancia para apagarse “la pámpara”.

Por otra parte, por estar “trucho” se interpreta que el individuo está alerta, vigilante, y listo para entrar en acción, incluso en forma violenta.

Se conoce, además, que dirigentes del PRM en Santo Domingo Este han usado las redes sociales para anunciar su intención de darles “una salsa (una golpiza)” a los presuntos compradores de cédulas y de votos.

Por eso, ha llamado la atención que El Jeffrey se sumara a ese discurso que propone “ir a las calles” si es que le roban las elecciones a Jiménez, de quien sus seguidores no admiten ninguna posibilidad de que puedan ser derrotados.

Luego de hablar de la posibilidad de tomar “las calles”, El Jeffrey aprovechó el escenario para radicalizar a los presentes con una ritual religioso que rallaba en el fanatismo, lo que formaba un cóctel explosivo integrado por un discurso político, un llamado a ir a la las calles y el fanatismo de las religiones, todo una semana antes de las elecciones, lo que tiende a configurar un escenario que podría derivar en acciones fuera de control el 16 de Febrero, antes o después.