El lanzador dominicano el Freddy Peralta impone su estilo de pitcheo y gana su tercer partido

Por: León Felipe Rodríguez

SANTO DOMINGO.-En una nueva jornada ayer miécoles 26 de abril, los equipos del Béisbol de Grandes Ligas, continuaron su batalla por la supremacia en sus divisions.

La jornada de ayer miércoles dejo con historia de triunfo a 15 conjuntos de los 30 que se enfrentaron en busca de la victoria.

El lanzador derecho dominicano Freddy Peralta volvió a mostrar su dominio ayer sobre los Tigres de Detroit en el triunfo de su equipo Cerveceros de Milwaukee 6 por 2 vueltas para anotarse su tercera victoria de la presente campaña del Béisbol de Grandes Ligas.

Peralta con foja de (3-2) impuso su estilo de pitcheo para lanzar seis entradas, en las que permitió cuatro imparables y dos carreras, retiró a ocho bateadores por la vía del ponche para lograr cumplir con los estándares de calidad del béisbol.

El diestro de 26 años mostró un gran control de sus picheos, logrando colocar en la zona de strike 68 de los 98 lanzamientos que realizó, lo que le permitió transitar sin otorgar bases por bolas y mantenerse encima de los bateadores, como lo evidencia el hecho de que colocó en zona buena el primer envío que realizó ante 16 de los 24 rivales que enfrentó en el encuentro.

De otro lado, el también lanzador dominicano Roansy Contreras permitió dos imparables en seis episodios el miércoles, en la victoria de los Piratas de Pittsburgh por 8-1, sobre Los Dodgers de Los Ángeles.

Contreras se adjudicó el triunfo ahora con (3-1) llegó a la sexta entrada sin permitir hit. El dominicano ponchó a cinco bateadores, y dio dos bases por bolas.

Los Piratas consiguieron su octavo triunfo en nueve juegos, mejorando su marca a 17-8.

Por los Piratas el dominicano Rodolfo Castro bateó de 4-2, con dos carreras impulsadas, y dos carreras anotadas.

En Toronto En casa , los Azulos de Toronto barrieron a los Medias Blancas de Chicago con una blanqueada ayer miércoles 8-0.

Por los Medias Blancas el dominicano Eloy Jiménez de 4-0.

Por Azulejos, los dominicanos Santiago Espinal de 4-3 con dos anotadas y una carrera producida, Vladimir Guerrero Jr. de 5-2 con una carrera anotada y dos impulsada.

OTROS RESULTADOS DEL MIERCOLES

Cincinnati-5- Texas 3

Orioles -6 Boston-2

Cleveland-4 Rockies-1

Yankees-12 Twins-6

Diamondbacks-2 Kansas-0

Astros-1 Tampa Bay-0

Phillies-6 Marineros -5

Atlanta- 6 Marlins 4

Washington- Mets- 1

San Diego- Cubs-

Oakland Angelinos

Cardenales SL Gigantes

JUEGOS ESTE JUEVES 27 ABRIL

Marlins Vs Atlanta 12:20 pm

Dodgers Vs Piratas 12: 35 pm

Phillies Vs Marineros 1:05Pm

San Diego Vs Vs Cubs 2:20pm

Cardenales Vs Gigantes 3:45pm

Oakland Vs Angelinos 4:07Pm

Orioles Vs Detroit 6:40pm

Washington Vs Mets 7:10pm

Tampa Bay Vs White Sox 7:10pm

Kansas Vs Twins 7:40pm

Yankees Vs Texas 8:05