El llamado del ministro de Defensa chino al mundo ante la «lógica hegemónica e intimidación»

«Aunque los temas de nuestra época —la paz y el desarrollo— permanecen inalterables, las nubes de la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo aún no se han disipado», afirmó durante una conferencia de defensa en Pekín. «La memoria histórica debe servir como advertencia constante para reconocer y oponerse a la lógica hegemónica y a los actos de intimidación disfrazados bajo nuevas formas», añadió el ministro.

Dong también señaló que la fuerza del Sur Global es «imparable, impulsando firmemente las ruedas de la historia hacia adelante» y prometió cooperación con estos países en el ámbito de la seguridad.

La semana pasada, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo chino, en la que afirmó que Washington «tiene intereses vitales en la región Asia-Pacífico, el teatro de operaciones prioritario, y que protegerá resueltamente esos intereses».

La conversación se produce en el contexto del despliegue por parte de Estados Unidos del sistema de misiles Typhon en Japón, una medida a la que China se opone. «El despliegue estadounidense del sistema de misiles de mediano alcance Typhon en Japón socava los intereses legítimos de seguridad de otros países, alimenta el riesgo de una carrera armamentista regional y una confrontación militar, y representa una amenaza sustancial para la seguridad estratégica regional», indicó este martes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian.