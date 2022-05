El magistrado Holguín Then ¿Es victimario o víctima de su vecino de Los Mameyes?

Por Robert Vargas

Iniciemos con estas preguntas ¿Es el fiscal Danilo de Jesús Holguín Then un abusador que usa sus funciones para violentar los derechos de su vecino Raymel Frías Vásquez? o, al contrario, ¿Es Raymel Frías Vásquez quien ha abusado de Holguín Then?

Este es un caso que debe ser resuelto por los tribunales. El problema es que Frías Vásquez se niega a ir ante los jueces, por lo que, desde el mes de marzo del año 2019 fue declarado en estado de rebeldía por un tribunal y la división de búsqueda y captura de prófugos en estos tres años no ha dado con su paradero, a pesar de que él reside en Los Mameyes.

Se trata de un diferendo no entre un funcionario del Ministerio Público y un ciudadano de a pie, sino de un problema entre dos personas, vecinos ellos, que han tenido diferencias por un problema por una franja de terreno (servidumbre), y que derivó que Holguín Then terminará con la cabeza tinta en sangre y el cuerpo con distintas lesiones luego de ser atacado a pedradas, supuestamente, por Frías Vásquez y varios de la familia de este que lo dejaron «por muerto».

Este problema no es nuevo

De hecho, este problema entre Holguín Then y Frías Vásquez no es nuevo. Su inicio se remonta al año 2014, según explicó a Ciudad Oriental Frías Vásquez, quien, según consta en un documento oficial no se presentó a un juicio de fondo en su contra porque «se sacó una muela», en el año 2019.

De este caso nunca habíamos escuchado ni una sola palabra hasta que Frías Vásquez llegó a Ciudad Oriental acompañado de un amigo suyo para denunciar que se sentía acosado y perseguido por Holguín Then, de quien hizo duras acusaciones, según consta en esta entrevista:

Antes de que Frías Vásquez comenzara a dar sus declaraciones le advertimos de que en Ciudad Oriental no editamos las entrevistas y las publicamos tal cual se producen.

Sin embargo, Holguín Then ha hecho lo que sabe hacer y que aprendió en la universidad: recurrió al derecho y ha notificado a Frías Vásquez de que, si no se retracta de las presuntas «mentiras» e «injurias» contenidas en esas declaraciones en su contra, procederá judicialmente y, no solo eso, sino que retomará en los tribunales el caso anterior.

Esto pica y se extiende

Este domingo hemos conversado largo y tendido con Holguín Then, quien usó su derecho a réplica, nos dio su versión y, de paso, nos entregó una copia del acto de intimación a Frías Vásquez para que se retracte de cuanta falsedad habría dicho en Ciudad Oriental y en el portal El Nuevo Diario.

¿Qué nos explicó Holguín Then?

En nuestra conversación yo no estaba hablando con el fiscal Danilo de Jesús Holguín Then , sino con el ciudadano Danilo de Jesús Holguín Then , que son dos cosas distintas.

El problema de Frías Vásquez no fue con el fiscal Holguín Then, sino con el ciudadano Holguín Then.

Este nos explicó que tenía su residencia en el sector Los Mameyes, donde había adquirido una porción de terreno del estado en base a un documento firmado por un notario y con un «croquis» que delimitaba el área de su propidad.

Tempo después, la familia de Frías Vásquez adquirió otra porción de terreno en la que el vendedor le explicó a los nuevos adquirientes que le vendía «de este punto a aquel punto, sin plano».

Ahí está parece estar el origen del problema. Los nuevos adquirientes habrían comenzado a extender el área que consideraban de su propiedad limitando el paso de «servidumbre».

Dice Holguín Then que él le sugirió a los nuevos adquirientes, sus vecinos, que fueran al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para que esta institución aportara una solución jurídica.

-«En su casa y su terreno ellos podían hacer de todo, pero en mi casa yo no podía hacer nada. No me lo permitían», me explicó Holguín Then, quien admite que cometió el error de «no llevar el caso a los tribunales porque creía que todo se resolvería amigablemente».

Estamos hablando del año 2014, pero las relaciones se fueron empeorando y, cierto día, varios años después, el «padre del jóven viene desde su casa hasta donde yo estaba y él, un adulto mayor, apoyándose en dos moletas».

Agregó que el padre del joven, le gritó todo tipo de improperios y lo amenazaba.

-«Se trata de algo ilógico puesto que al ser un hombre mayor, debió apaciguar, mientras yo lo escuchaba en silencio», dijo.

Lo que ocurrió a partir de ese momento fue algo que parecía estar planificado:

-«Yo estaba sentado en el borde de una pared cuando Frías Vásquez llegó por la espalda y medió una pedrada en el hombro izquierdo. Luego él y otros parientes suyos me golpearon con piedras en la cabeza, el tórax y otras partes del cuerpo y me dejaron tirado en el suelo. Me dejaron por muerto con la cabeza la espalda y el tórax lleno de sangre».

Parecía que me matarían y mi esposa solo gritaba: «¡déjelo, lo van a matar!».

Holguín Then mostró a Ciudad Oriental abundantes fotografías con su cabeza y cuerpo ensangrentado.

-«Pero Frías Vásquez dice que Usted golpeó a su padre en el pecho…», lo interrumpo.

-«¿Usted se imagina que yo, que tenía unos 41 años le hubiera dado un golpe en el pecho a un anciano con muletas lo que habría sucedido? Eso es mentira, que muestren pruebas», respondió.

Holguín Then narró que a partir se ese momento decidió judicializar el caso y presentar una querella en su contra, pero cinco años después de ese incidente no se ha hecho justicia».

-«Aunque yo soy fiscal, no he respondido como tal, sino como ciudadano común. Documenté todo, hice mis filas y los llevé a los tribunales».

Agrega que, cuando iban a juicio de fondo, el justiciable no se presentó ante el tribunal alegando que se había sacado una muela, según su abogado.

Pero el tribunal no dio crédito a esa versión y en marzo del año 2019 lo declaró en estado de rebeldía por lo que debe ser arrestado en cualquier lugar y conducido ante los jueces.

-«Pero es muy extraño que tanto tiempo después la división de búsqueda y captura de prófugos no lo haya localizado», se quejó.

-«No lo han localizado a pesar de que el va a todos los medios de comunicación de dar declaraciones y a mentir para dañar mi reputación», agrega.

-«Ahora me atribuye muchas cosas y dizque yo tengo mucho poder como fiscal, pero ellos no pensaron que yo era fiscal cuando me dejaron por muerto», precisa.

Agrega que «si fueron tan diligentes para golpearme con piedras en la cabeza, la espalda y el tórax, entonces deben ser lo suficientemente responsables para responder en los tribunales por sus acciones y sean los jueces quienes decidan quién tiene la razón. Por ahora, él sigue en rebeldía desde el año 2019».

Por ahora, el tiempo corre, y Vásquez Frías tiene en su poder un acto de alguacil en el que lo ponen en mora para que se retracte «de las mentiras con las que ha prendido dañar mi honra». El plazo es de 48 horas.

Si no se retracta, también será perseguido judicialmente.

-«A propósito, lo interrumpimos, él dice que un ayudante policial a su servicio lo persigue».

Holguín Then se rió de buena gana.

-«El se refiere a mi colaborador que va varias veces a ver como está mi casa. ¿Tampoco eso puedo hacer?».

La conversación fue extensa, más adelante tocaremos otros aspectos bastante interesantes de esa entrevista.

Holguín Then tiene unos 17 años en el cargo de Fiscal y documenta cada acción suya para justificar su quehacer, Está de servicio en la Fiscalía de Santo Domingo Este, en Invivienda Santo Domingo.

Él es del criterio de que, por ser fiscal, se le ha hecho más difícil que se haga justicia en su caso, donde él asegura que ha sido la víctima,