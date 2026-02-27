El mensaje del Ejército israelí ante «incertidumbre» en Oriente Medio

RT.-Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han emitido un mensaje en medio de la «incertidumbre» en Oriente Medio ante las persistentes amenazas de Washington contra Teherán.

«Somos conscientes de la sensación de incertidumbre y tensión que prevalece en la opinión pública a la luz de los acontecimientos regionales. Por lo tanto, era importante para mí hablar con ustedes», declaró el portavoz del Ejército, Effie Defrin. También comentó sobre las acciones de las FDI en la Franja de Gaza, Líbano y otros puntos calientes.

«Las FDI están monitoreando de cerca la situación en Irán y están listas para protegerlos. Estamos trabajando en plena coordinación con nuestros socios para fortalecer la defensa. Las fuerzas de las FDI están alertas y listas para que puedan continuar con su rutina con tranquilidad», agregó.

Las declaraciones de las FDI se producen en medio de las amenazas provenientes del propio Tel Aviv y su principal aliado, Washington, sobre un ataque contra la nación persa.

El grupo de ataque del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford llegó esta jornada a aguas cercanas a Israel. Además, numerosos aviones cisterna de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron desplegados en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv en medio del aumento de las fuerzas militares de Washington en Oriente Medio con decenas de aviones de combate, de transporte, buques de guerra y tres destructores. Esta actividad ha generado preocupación en las redes sociales sobre un ataque inminente contra Irán.