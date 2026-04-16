El miércoles 15 de abril operativos migratorios en todo el país dejan 983 detenidos y 868 deportados

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Santo Domingo. – La Dirección General de Migración (DGM) realizó este miércoles 15 de abril operativos en los que fueron detenidos 770 extranjeros en condición migratoria irregular, a los que se sumaron otros 213 que fueron apresados por entidades de seguridad del Estado. Además, fueron deportados 868 por los puestos fronterizos.

El Ejército detuvo 134, la Policía Nacional 73 y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa 6.

En las provincias que las unidades de la DGM detuvieron más indocumentados fueron Pedernales (53), Dajabón (51), Elías Piña (50) e Independencia (45). En el área central sur (Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata) se reportaron 151, en toda la región Norte 491 y en el Este 41.

Los operativos en el Gran Santo Domingo abarcaron el Distrito Nacional, Cristo Rey, Sabana Perdida, Manoguayabo y Villa Faro; y en Elías Piña, comunidades como Loma de Cabrera, Manuel Bueno y Partido. En la Altagracia, las acciones se desarrollaron en Bávaro, Verón, Cabeza de Toro, Barrio Nuevo, Villa Playwood, Guateque (La Jarda), El Ejecutivo, Machiplan, Uvero Alto y la avenida La Palma, áreas caracterizadas por alta actividad turística. En La Vega, específicamente en sectores como Naranjal, La Guanábana, Cutupú, Guaco Arriba, La Guama y Cinco Esquinas.

Asimismo, la DGM informó que, a través de los puntos de control fronterizo, fueron deportados 345 extranjeros por Elías Piña, 349 por Dajabón, 105 por Jimaní y 69 por Pedernales; siempre cumpliendo los protocolos establecidos.