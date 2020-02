El país de lo insólito … Una constante histórica

Por José Francisco Peña Guaba

Lo que está pasando hoy en nuestra Nación, no es nada nuevo. Si vemos retrospectivamente, esto es más de lo mismo, una constante histórica donde los grupos que detentan el Poder siempre aliados con el gran capital, cuando por el cansancio del largo ejercicio del control gubernamental se hace impostergable su salida, buscan siempre reciclarse o pactar su retiro.

Así hicieron los trujillistas que votaron en masa contra la Unión Cívica Nacional, (UCN), para favorecer a quien ellos entendían que les garantizaba tranquilidad, claro esta, poco tiempo después no fue así y lo tumbaron,.

El Neo trujillismo- Balaguerista lo hizo igual: creo la crisis de 1994 y crearon las condiciones para llevar al Poder al PLD y reciclarse.

Eso les permitió irse tranquilos a sus casas a disfrutar lo adquirido sin pisar nunca ni un cuartel ni un juzgado.

¿Qué esperábamos pues, que después de 19 años este grupo de Poder hiciera lo diferente?

De verdad que solo pensarlo es iluso. Han creado esta crisis, No creen que sus intereses estén resguardados ni con Leonel y mucho menos con Abinader; ahora estamos ante la encrucijada de la “negociación obligada”, porque por encima de todo está la Nación y de mantener mínimamente lo que hemos logrado en esta pantomima de Democracia.

Lo expreso a sabiendas de que casi todos los políticos hemos sido parte de las maquinarias que han construido estos males, pero nos toca hoy ser reflexivos y buscar salidas a una situación que no se debe empeorar.

Es infantil pensar que sustituyendo a los miembros de la JCE se va a resolver, ellos sin dudas tienen la responsabilidad de recuperar su buen nombre y deberán de actuar en consecuencia.

¿De dónde conseguiremos profesionales con experiencia que se quieran meter ahora en este embrollo?

Esta Junta tiene que sacarnos en lo que, tal vez sin quererlo, nos metió.

Apoyo pues que se les de la oportunidad de hacerlo, por demás preparémonos a una obligada concertación, porque los que están en el Poder y sus amplias redes de beneficiarios prefieren mil veces prender el país por los cuatro costados antes que perder, sus privilegios, sus patrimonios y su libertad.

Si ese es el precio qué tenemos que pagar para mantener la paz, no tenemos otra opción y al igual que mi padre en el 1994 antes de llamar al pueblo a las calles donde humildes hijos de Quisqueya serían quienes aportarían los muertos porque el poder tiene las balas, los llamo a crear un clima de reflexión y si bien es cierto que no les diré que vayamos a las Iglesias como en el 1994, porque solo iríamos unos pocos, nos toca hacer conciencia y entender que son decisiones Patrióticas y no electorales las que debemos que tomar por el bien de una sufrida Nación que no espera nada de la crisis en la que lo hemos metido la clase Política.

No estamos bajando la cabeza ante la imposición abrupta de este poder usurpado y de sus socios empresariales, solo que no hay salida.

Acordamos por el País y por la tranquilidad del pueblo ó vamos a una confrontación estéril.

Penosamente hay que advertir que estamos hoy los dominicanos sorprendidos que no hayamos superado estos males ancestrales y que las circunstancias nos lleven a un gran acuerdo para salvar lo que nos han dejado de “democracia”, al final es más de lo mismo, “una constante histórica”.

Desde el FOPPPREDOM haremos lo propio, aportar nuestro grano de arena para que no perezca lo poco que hoy vemos que hemos logrado.

Partidos y dirigentes manos a la obra!