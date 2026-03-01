El papa León XIV pidió evitar una «espiral de violencia» por la situación en Irán, informa Vatican News.

El sumo pontífice expresó su profunda preocupación por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. «La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo mediante un diálogo razonable, auténtico y responsable», dijo.

El papa advirtió de una inmensa tragedia si la violencia se descontrola.

«Ante la posibilidad de una tragedia de enormes proporciones, dirijo a las partes implicadas un sentido llamamiento para que asuman la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable», sostuvo.

«Que la diplomacia recupere su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una coexistencia pacífica fundada en la justicia», manifestó. «Y sigamos orando por la paz», concluyó.

Escalada en Oriente Medio

En medio de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, el Ministerio de Defensa israelí anunció la madrugada del sábado el lanzamiento de un ataque «preventivo» contra la República Islámica de Irán para «eliminar las amenazas al Estado de Israel».

Más tarde, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que las fuerzas de Washington se habían unido a la agresión contra el país persa.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio. Durante la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra el país persa, murió el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, cuatro familiares suyos y varios altos cargos del país persa.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que las Fuerzas Armadas de Irán lanzarían en breve la operación ofensiva más devastadora de su historia contra Israel y Estados Unidos.

El presidente Masoud Pezeshkian prometió que «este importante crimen nunca quedará sin respuesta y abrirá una nueva página en la historia del mundo islámico». Fuente RT