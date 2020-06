El Poly: “me equivoqué yo al creer en Manuel Jiménez” + Audio

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +540 Nuevos 24,645 Fallecidos: +2 Nuevos 635 Recuperados: 14,293 Activos: 9,717

Por Robert Vargas

El regidor perremeísta Antonio Infante, (El Poly), ha dicho hoy que él se equivocó al creer en el alcalde Manuel Jiménez, a quien tachó de ser “un soñador” que actúa para satisfacer “su ego personal”.

Según consta en un audio que El Poly grabó y envió a las redes sociales, su rompimiento con el “soñador” es un hecho.

Ciudad Oriental se puso en contacto con el concejal, quien confirmó que ese audio es de su autoría y reiteró que no acepta “chantaje ni amenazas” de nadie, tras revelar que habría sido advertido de que podría ser expulsado o sancionado en el Partido Revolucionario Moderno.

Dijo que, si lo desean, pueden disponer de los empleos de todos los seguidores que fueron designados en el ASDE, pero advirtió que a él lo pueden cancelar.

También advirtió que está dispuesto a revelar situaciones graves que se estarían produciendo en el ASDE bajo la dirección de Manuel Jiménez.

Su reacción se ha producido luego que brigadas del Ayuntamiento destrozaron varios metros de acera que fueron construidas por un ciudadano frente a su propia vivienda, donde las autoridades no habían cumplido con su responsabilidad.

Condenó que el Ayuntamiento, por instrucciones de Jiménez, destruya los aportes que realiza un ciudadano para embellecer su sector.

El Poly le recordó a los funcionarios del ASDE y a Jiménez que esos “carguitos que ustedes tienen como suben bajan”.

Destacó que en algunas ocasiones son afectados los ciudadnos por estar buscando “pequeñas ayuditas”.

-“Para callarme (silenciarlo) de hoy para adelante, van a tener que matarme. Se que dentro de esa cúpula de Manuel (Jiménez) y en su cercanía hay sectores que dan para eso y para más”, detalló el regidor.

Agregó que “advierto a la ciudadanía y a todo el mundo: hay que tener cuidado con los soñadores y Manuel Jiménez es uno de esos soñadores. Yo voy a hacer lo que la ley me manda como regidor, pero no me voy a callar cada vez que ocurra un maltrato a un ciudadano”.

El Poly fue una pieza clave en la victoria electoral de Manuel Jiménez en las elecciones de marzo pasado, según admitió el ahora alcalde.