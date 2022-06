¿El porqué mi posición con relación a la Secretaria General del Municipio?

Por Jorge Frías

El Partido Revolucionario Moderno, (PRM) mandó a hacer un consenso para presentarlo en la próxima convención municipal.

Tras un arduo trabajo, colocamos al compañero Adán Peguero como candidato a presidir el municipio Santo Domingo Este.

Ninguno del resto de los aspirantes a la misma posición cuestionan que Adán debe seguir siendo presidente, aunque la disputa se trasladó a la Secretaria General.

Siempre hablo de un sociólogo, economista y politólogo ,el chileno Carlos Matus, quien vino al país por invitación de nuestro líder Peña Gómez.

El invitado dijo que, “el gran problema de los políticos latinoamericanos es que creen que sólo ellos juegan y no entienden que hay otros en el terreno de juego».

No, el PRM no está solo, tenemos que guardar las apariencias. “La mujer del Cesar no solo tiene que ser seria, sino aparentarlo”.

Hablamos mucho de cambio, y para honrar esa frase, tenemos que hacer una simbiosis. Ya todos estamos de acuerdo que Adán Peguero siga como presidente, entonces, busquemos un compañero o compañera, que no tenga tacha, que no sea objeto de ataque en lo moral y social; busquemos una persona que represente al electorado; que no haya dudas de su integridad.

Hagamos la gran alianza de lo mejor de los viejos con lo mejor de nuevo, seamos equitativo, somos tres circunscripciones, distribuyamos los cargos para que todos nos sintamos representados en un comité municipal, para el cambio, un organismo en consonancia con la sociedad dominicana.