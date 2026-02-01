El presidente Luis Abinader reconoce la trayectoria de Jhondry Ferreras, “El Árabe Dominicano”

Por Ramón Peralta

Santo Domingo, R.D. En una noche cargada de significado y esperanza, el presidente de la República, Luis Abinader, otorgó la Mención de Honor a la Trayectoria a Jhondry Ferreras, conocido como “El Árabe Dominicano”, como reconocimiento a una vida marcada por el esfuerzo, la constancia y la visión de futuro. La distinción resalta su compromiso con el desarrollo, la innovación, el emprendimiento y la proyección positiva de la juventud dominicana, tanto dentro como fuera del país.

El reconocimiento fue entregado durante un acto solemne celebrado a las 8:00 p. m. en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el marco del Premio Nacional de la Juventud 2026, uno de los más altos honores que concede el Estado dominicano a jóvenes que, con su ejemplo, contribuyen a transformar la sociedad.

La trayectoria de Jhondry Ferreras representa una historia de superación personal que inspira. Desde sus inicios, ha sabido convertir las dificultades en oportunidades, consolidándose como un líder y creador de iniciativas que motivan a nuevas generaciones a creer en el valor del trabajo duro, la disciplina y las ideas innovadoras como caminos reales hacia el éxito.

Visiblemente emocionado al recibir la distinción, Ferreras expresó su profundo agradecimiento y afirmó que este reconocimiento confirma que cuando se trabaja con propósito, pasión y perseverancia, el impacto trasciende lo individual y se convierte en un aporte genuino al país.

Durante la ceremonia fueron reconocidos jóvenes en 15 renglones distintos, destacándose la Mención de Honor otorgada a Jhondry Ferreras por su ejemplo de resiliencia, su vocación de servicio y su compromiso permanente con la juventud dominicana, demostrando que el verdadero liderazgo nace del esfuerzo y la coherencia.

Nacido en el sector Los Mina, Jhondry Ferreras es hoy símbolo de que los sueños pueden alcanzarse. Su historia es motivo de orgullo nacional y un recordatorio poderoso de que, con fe, trabajo y determinación, sí se puede.