Destacadas de CiudadOriental.comSDE

El presidente Luis Abinader reconoce la trayectoria de Jhondry Ferreras, “El Árabe Dominicano”

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco1 febrero, 2026

Por Ramón Peralta
Santo Domingo, R.D. En una noche cargada de significado y esperanza, el presidente de la República, Luis Abinader, otorgó la Mención de Honor a la Trayectoria a Jhondry Ferreras, conocido como “El Árabe Dominicano”, como reconocimiento a una vida marcada por el esfuerzo, la constancia y la visión de futuro. La distinción resalta su compromiso con el desarrollo, la innovación, el emprendimiento y la proyección positiva de la juventud dominicana, tanto dentro como fuera del país.

El reconocimiento fue entregado durante un acto solemne celebrado a las 8:00 p. m. en la Sala Eduardo Brito del Teatro Nacional Eduardo Brito, en el marco del Premio Nacional de la Juventud 2026, uno de los más altos honores que concede el Estado dominicano a jóvenes que, con su ejemplo, contribuyen a transformar la sociedad.

La trayectoria de Jhondry Ferreras representa una historia de superación personal que inspira. Desde sus inicios, ha sabido convertir las dificultades en oportunidades, consolidándose como un líder y creador de iniciativas que motivan a nuevas generaciones a creer en el valor del trabajo duro, la disciplina y las ideas innovadoras como caminos reales hacia el éxito.

Visiblemente emocionado al recibir la distinción, Ferreras expresó su profundo agradecimiento y afirmó que este reconocimiento confirma que cuando se trabaja con propósito, pasión y perseverancia, el impacto trasciende lo individual y se convierte en un aporte genuino al país.

Durante la ceremonia fueron reconocidos jóvenes en 15 renglones distintos, destacándose la Mención de Honor otorgada a Jhondry Ferreras por su ejemplo de resiliencia, su vocación de servicio y su compromiso permanente con la juventud dominicana, demostrando que el verdadero liderazgo nace del esfuerzo y la coherencia.

Puede interesarle:  Top-10 más preeminentes que han jugado para el equipo de Los Mina

Nacido en el sector Los Mina, Jhondry Ferreras es hoy símbolo de que los sueños pueden alcanzarse. Su historia es motivo de orgullo nacional y un recordatorio poderoso de que, con fe, trabajo y determinación, sí se puede.

Compartir:
Etiquetas
Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco1 febrero, 2026
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Diseñado por Jpwebs.net
Botón volver arriba

Terms and Conditions - Privacy Policy