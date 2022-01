El PRM sin sustituto de Manuel Jiménez a la vista; mientras el alcalde hunde al municipio en el desastre

Por Robert Vargas / Perspectiva

Durante los últimos meses he conversado con múltiples dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), y todos coinciden en que el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, lleva a esa organización hacia el precipicio.

Entre mis interlocutores hay dirigentes medios, directivos de alto nivel y funcionarios electos y designados.

Todos están convencidos de que el peor error del PRM fue llevar de candidato a la alcaldía a un hombre que no siente nada por esa entidad y que, además, ha demostrado una insuperable incapacidad gerencial al frente del Ayuntamiento.

Desde que ganó la alcaldía, Jiménez jamás ha ido a uno de los locales del PRM y, al contrario, él se ha dedicado a fortalecer su propia organización denominada Compromiso-RD, que integra, esencialmente, con quienes fueron sus anteriores compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, que se marcharon de este ente casi en silencio.

Por lo pronto, es generalizado el criterio de que el PRM no se siente ser parte de la gestión de Jiménez, quien no pierde la mínima oportunidad para humillar y desacreditar a la bancada perremeísta en el Concejo de Regidores.

En los más altos niveles del PRM sienten que cometieron un error al asumir la candidatura de Manuel y ahora temen que las consecuencias de ese respaldo lo puedan tener en forma negativa en las elecciones del año 2024.

-«Manuel los engañó a todos, pero no a mí, porque yo soy del criterio de que, recurrir a ciertas personalidades para ganar las elecciones, es una equivocación de cualquier partido porque esas personas, una vez ganan las posiciones, ya no sienten que tienen responsabilidad con el partido que los ayudó a ganar», me comentó un alto cargo del PRM.