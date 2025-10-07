El pueblo israelí conmemora el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre

Democrcynou

El pueblo israelí conmemora este martes el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos, incluidos más de 700 civiles israelíes y 79 ciudadanos extranjeros.

Actos conmemorativos se están llevando a cabo en los kibutz del sur de Israel, donde varias personas murieron a manos de Hamás o fueron secuestradas por dicha organización. Por otro lado, se están llevando a cabo manifestaciones multitudinarias en las ciudades de Tel Aviv y Jerusalén para pedir la liberación de los rehenes que permanecen retenidos en Gaza.

En los últimos dos años, la guerra indiscriminada de Israel contra Gaza se ha cobrado la vida de más de 67.000 palestinos, incluidos al menos 20.000 menores, aunque se estima que esas cifras son en realidad mucho mayor, ya que hay miles de cadáveres atrapados bajo los escombros.