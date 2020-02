¿El tiro por la culata? Rechazan presencia de Luis Abinader y otros políticos en la “vigilia negra” de la Plaza de la Bandera

Por Robert Vargas

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), Luis Abinader, ha anunciado que este domingo irá con su esposa y sus hijas a “protestar pacíficamente”, se presume que a la Plaza de la Bandera, donde miles de personas realizan una vigilia negra, y en pocos minutos ha recibido un aluvión de críticas y advertencias para que él y otros políticos se mantengan alejados de ese escenario.

-“Dr. Castaños, el domingo iré con mi esposa y mis hijas a protestar pacíficamente como ciudadano, en defensa de nuestra democracia. Quienes dañan, roban y asaltan los bienes públicos son los responsables de lo ocurrido. No dilate la investigación independiente que exige la gente”, dijo textualmente Abinader en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Sin embargo, el lìder opositor no contó con el rechazo que su anuncio provocaría entre algunos de los asistentes a la “vigilia negra”.

La artista urbana Melymel fue una de quienes le previno para que se abstuviera de ir a ese lugar porque, posiblemente, no sería bienvenido.

Si usted asiste, pasaría una de 2 cosas: le invitaremos cortésmente a que abandone el lugar o nosotros abandonamos. No pueden manchar la protesta con presencia de ningún partido porque la misma no debe ser vinculada con políticos, pero gracias por la intención. El pueblo se seguirá encargando de exigir democracia, bendiciones.

Otro le pidió que, por favor, no se presente a ese lugar:

-No se metan por favor en la marcha no la dañen dejen al pueblo que lo aga 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🇩🇴🇩🇴🇩🇴porfavor no vaya”, le dijo a Abinader el usuario identificado como wilver0.

El dsprecio hacia los polìticos no se detuvo ahí, al contrario, continuó con expresiones como estas:

denissedej_ No queremos políticos en las protestas.

genesislucero_ NOOO POR FAVOR QUÉDENSE EN SU CASA, ESTO ES DEL PUEBLO, NO QUEREMOS POLÍTICOS POR FAVOR, APOYE DESDE ALLÁ

andreara30 Los políticos que se abstengan de ir por favor !!!! Usted tiene la mayoría a su favor así que no la cague

mairenibv Sería bueno que no vaya. Que el pueblo y los jóvenes sean los protagonistas , no lo dane por favor . Ya de ha logrado mucho. Políticos no , por favor

angelocasiom Estimado Abinader, antes que nada sepa usted que lo respeto mucho, no obstante le pido que no vaya, esta protesta va contra un sistema politico que incluye su mismo partido. No deseamos PRM/PLD/PRD ni ningún otro partido o politico en esta lucha que es de nosotros. POR FAVOR NO VAYA!

Sin embargo, en Twitter surgieron defensores de Luis Abinader y su intención de ir a la “vigilia negra” d ela Plaza de la Plaza de la bandera.

Uno de estos tachó de “rastrera” y “loca” a Melymel por hacer su solicitud a Abinader:

Y quien es esta SUCIA DE MELYMEL PARA IMPEDIR QUE @luisabinader asistan a eso, ute e loca eh, sigue buscándote tus hombres tranquila y déjanos en paz. Rastrera. pic.twitter.com/i62Aylb4NB — Corrupciónabierta (@Corrupcinabier1) February 22, 2020

Desde hace una semana, miles de personas se reúnen cada tarde-noche frente a la Junta Central Electoral para protestar por la suspensión de las elecciones del 16 de Febrero.

Las consignas de los manifestantes varían desde la defensa a la democracia, hasta propuestas de asesinar al presidente de la República.