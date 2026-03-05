Fuente Externa

Santo Domingo. La embajadora del Reino Unido en la República Dominicana, Dra. Carol van der Walt, y el presidente de Save the Children Dominicana, Sr. Juan Tomás Díaz, encabezaron el lanzamiento de la iniciativa “Conexión Segura”, una propuesta orientada a fortalecer el acceso seguro, saludable y responsable a plataformas digitales para niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa surge como una respuesta conjunta ante el creciente acceso de la niñez y la adolescencia a dispositivos móviles en el país. En la República Dominicana, el 94.7 % de los hogares cuenta con acceso a dispositivos móviles (ENHOGAR, 2024) y el 78.6 % de la población mayor de 5 años posee un teléfono móvil propio que utiliza de manera activa y continua.

Diversas investigaciones nacionales e internacionales advierten que la exposición prolongada a pantallas puede impactar negativamente el desarrollo cognitivo, emocional y social de niños, niñas y adolescentes. Entre los efectos asociados se encuentran baja autoestima, aislamiento social, dificultades de concentración, trastornos del sueño y un mayor riesgo de violencia y acoso sexual en línea.

Frente a este contexto, la Embajada Británica en Santo Domingo y Save the Children Dominicana han unido esfuerzos para promover el uso seguro y apropiado de dispositivos móviles, al tiempo que se previenen y abordan los riesgos vinculados a la salud mental y al bienestar integral de la niñez.

Durante sus palabras de apertura, la embajadora británica resaltó la colaboración entre el Reino Unido y la República Dominicana en este ámbito, subrayando el valor del trabajo conjunto y la unión de esfuerzos.

“Mirando hacia adelante, reafirmo el compromiso del Reino Unido de seguir trabajando junto a aliados del gobierno dominicano, la academia y la sociedad civil, muchos de ellos aquí presentes, para continuar promoviendo la salud mental y la protección de los grupos más vulnerables”, manifestó.

Como parte del compromiso de ambas instituciones, y con el apoyo de más de 40 expertos nacionales en salud mental, representantes del sector educativo y familias de diversos territorios del país, se desarrollaron dos guías prácticas dirigidas a:

•Padres, madres y cuidadores

•Docentes y orientadores escolares

Estas guías ofrecen información clara y accesible sobre señales de alerta, pautas de uso por grupo de edad, recomendaciones de acceso progresivo, así como alternativas lúdicas y educativas que promueven el desarrollo integral fuera de las pantallas.

Las guías serán distribuidas a través de versiones digitales de acceso público y en versión impresa para centros escolares, asociaciones de padres y madres, así como mediante el INDOTEL y otras instituciones públicas y privadas.

La iniciativa busca fortalecer las capacidades de las familias y del sistema educativo para acompañar de manera activa y consciente la vida digital de niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos digitales más seguros, saludables y protectores.