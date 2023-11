Embajador de RD en España pide no seguir «discurso y polīticas que promuevan el odio contra Haití»

Por Moisés González

Madrid.– El embajador de la República Dominicana ante el reino de España, el periodista Juan Bolivar Díaz hizo un llamado a las fuerzas políticas del país a detener el discurso y las políticas de odio contra el vecino país de Haití al indicar de manera categórica que los “dominicanos y haitianos debemos entendernos”

Juan Bolívar Diaz llamó a los dominicanos a no seguir políticas ni discursos inspirados en el odio y la confrontación al indicar considera que llegó el momento de que la República Dominicana reconozca nunca va a poder prescindir de Haití y su mercado

“Yo sigo sustentando las posiciones que he mantenido siempre, no voy a declinar en mi predica de que los dominicanos y haitianos tenemos que entendernos, que nosotros tenemos que utilizar un lenguaje más constructivo, menos dramático, buscar y promover soluciones en Haiti porque nosotros no vamos a prescindir de Haití. Haití va a seguir ahí y no podemos seguir políticas que promuevan el odio y la confrontación; sostuvo Juan Bolivar Díaz al ser entrevistado por Moisés González del periodico y programa Despertar Nacional que se transmite los sábados por los canales Vega TV (Altice 52 y Claro 48), en Estados Unidos por TV Quisqueya 1027 de Optimum y Dish latino canal 812-5 para EE.UU., Canadá y Puerto Rico , OEPM TELEVISIÓN y Orientaltv y también para el programa Perspectivas con Anbal Díaz que se transmite por CDN.

El diplomático advirtió que la República Dominicana no puede darse el lujo de que sus relaciones con Haití lleguen a un nivel como las de Israel y Palestina, que no han podido convivir históricamente.

“No podemos llegar a esos niveles, debemos hacer un esfuerzo, reconociendo que los haitianos están ahí, y que Haití no solo es una buena oportuniad de comercio, sino que tiene sus cosnsecuencias que nos cuesta, y que ese m mercado no solo es para la gente que vive en la franja fronteriza, es tambien para productores de huevo, pollo, salami, de pastas alimenticia, de cemento, y muchisimos industriales”.

El funcionario recordó la importancia del mercado haitiano para el pais y lo que repr esenta para la economia dominicana.

“Mas de mil millones de dolares por año se exportan a ese mercado, donde nosotros tenemos una ventaja de 9 a 1 probablemte el mercado binacional mas desigual en el mundo, en beneficio de un solo país, de nosotros, y por lo tanto debemos apreciar ese mercado. Tenemos que reconocer que la agricultura y la construccion dependen de la mano obra haitiana”

Sostuvo que la mano de obra haitiana ha sido el motor para la agricultura y de la construccion, pilar del pregonado crecimiento de la economa dominicana.

“Sin esa mano de obra de donde comeríamos, eso no quiere decir que entren todos los haitianos ni que no tengamos politicas de orden, pero tambien tenemos que reconocer que ellos contribuyen, no podemos estar todo el tiempo diciendo lo negativo, porque si no no vamos a encontrarnos, y cuando es que vamos a dejar de estar uno al lado del otro”

Lamentó que hay mucha gente en la República Dominicana que mantiene un discurso de odio y de estigmatizacion, “ese discurso debemos hacer un esfuerzo por moderarlo”

En otro orden, el embajaor Juan Bolivar Díaz resaltó la importancia de que empresas dominicanas hayan sido invitadas a participar el próximo año en el Global Mobility Call, el congreso más importante de movilidad sostenible y que este año se realizó del 24 al 26 de octubre. Asimismo ponderó como positivo la labor que desarrollan empresas dominicanas para impulsar la movilidad sostenible tales como Evergo, Zero Emisión RD y AES Dominicana.

El embajador Juan Bolivar Diaz reveló que el mayor desafío en su gestión como embajador de la República Dominicana en España ha sido coordinar la participación del pais en la Semana de la Hispanidad que se celebró en torno al 12 de octubre en Madrid y que esta vez la comunidad de Madrid la dedicó a la República Dominicana.