Embajadora cierra oficina de la DEA y lanza mensaje firme contra la corrupción

Por Cinthia Polanco

La embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos, anunció el cierre hasta nuevo aviso de la oficina de la DEA en Santo Domingo, como parte de una decisión vinculada a estándares de integridad dentro de la misión diplomática.

En un mensaje público, la diplomática afirmó que la corrupción no tiene espacio en el Gobierno de los Estados Unidos ni en ninguna de sus dependencias, y que tampoco se permitirá la percepción de prácticas indebidas dentro de la Embajada.

“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio”, expresó, al dejar claro que su gestión no tolerará situaciones que puedan poner en duda la transparencia institucional.

Aunque no se ofrecieron detalles concretos sobre los hechos que motivaron la medida, el cierre fue presentado como una acción preventiva y correctiva mientras se realizan las revisiones correspondientes.

Se espera que en los próximos días se ofrezcan mayores informaciones sobre el alcance de la decisión y el tiempo que permanecerá cerrada la oficina.