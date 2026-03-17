Embajadora de España visita el TSE para conocer su rol en la justicia electoral dominicana

Fuente externa

Santo Domingo. – El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, recibió este lunes en su despacho a la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, y al ministro consejero de esa misión diplomática, Ignacio Sánchez de Lerín.

La visita diplomática tuvo como objetivo conocer las funciones que desempeña el Tribunal Superior Electoral dentro del sistema político dominicano.

Durante el encuentro, el magistrado Camacho Hidalgo explicó que el Tribunal tiene a su cargo conocer los procesos contenciosos electorales, los cuales surgen a partir de decisiones de la Junta Central Electoral y de los conflictos internos de los partidos políticos.

En ese sentido, el presidente de la alta corte también conversó con la diplomática española sobre la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23, la cual otorgó al Tribunal competencias para conocer los conflictos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

“Para nosotros es una misión que todo lo que llegue al Tribunal sea medido con la vara de la democracia, aunque afecte a una de las partes, porque eso es lo que el pueblo quiere”, expresó el presidente del TSE.

El magistrado Camacho sostuvo además que el Estado de derecho debe sustentarse sobre la base de un Estado social, democrático y de derecho, tal como lo establece el artículo 7 de la Constitución dominicana, misión y visión que orientan la labor del Tribunal.

El presidente del TSE recibió de manos de la embajadora la obra “España y República Dominicana: una historia compartida”, publicada por la Embajada de España en el país, la cual ofrece un recorrido por los vínculos históricos que ambas naciones han mantenido durante los últimos cinco siglos.

Mientras que la embajadora Lorea Arribalzaga Ceballos y el ministro consejero Ignacio Sánchez de Lerín recibieron un kit institucional que incluyó revistas, boletines y brochures con información sobre los reglamentos de rectificación de actas y las leyes que rigen el Tribunal. Asimismo, les fue colocado el pin institucional de la entidad.