Emiratos Árabes Unidos anuncian el cierre de su Embajada en Teherán
RT.-Emiratos Árabes Unidos anunció el cierre de su Embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los integrantes de su misión diplomática, tras los ataques con misiles iraníes contra territorio emiratí, comunicó el Ministerio de Exteriores del país.
En un comunicado, Abu Dabi calificó los ataques de «agresivos» y dijo que afectaron a lugares civiles, incluidas zonas residenciales, aeropuertos, puertos e instalaciones de servicios, poniendo en riesgo a la población. Asimismo, los describió como una «grave e irresponsable escalada» y como una violación de la soberanía nacional, del derecho internacional y de la Carta de la ONU.
Además, la Cancillería emiratí declaró que la decisión refleja una postura «firme» de rechazo a cualquier agresión contra su seguridad y soberanía. En este sentido, añadió que el enfoque «agresivo y provocador» que atribuye a Irán socava las posibilidades de desescalada y empuja a la región hacia escenarios «sumamente peligrosos», con riesgos para la seguridad regional e internacional, la seguridad energética y la estabilidad de la economía mundial.