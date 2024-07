En caso Calamar “hay personas imputables favoritas” del Ministerio Público

El abogado penalista Valentín Medrano Peña calificó una verdadera vergüenza el acuerdo que hizo el Ministerio Público con Ramón Emilio Jiménez, ya que a su juicio se estarían invirtiendo los roles, porque aparentemente en el caso Calamar “hay personas imputables, favoritas”.

Dijo que ese acuerdo que se ha hecho es un verdadero abuso de derecho, un abuso de poder por parte de las autoridades.

“El asunto no es lo que yo piense, sino lo que dice la norma”, sostuvo.

“Es decir, definió en su accionar un delito, cometió crímenes y tú nunca lo imputaste por vía de consecuencia. Él nunca fue un imputado”, indicó.

Dijo que la norma es clave en establecer que “tú puedes llegar a acuerdos con personas y tener incluso algunos principios de oportunidad de conformidad con lo que establecen los artículos 370 y siguientes”.

“Tú pudieras llegar a acuerdo con un imputado que haya cometido un delito y para llegar a las cabezas tú haces un acuerdo con él. Ese primer supuesto no existe y es una violación a la norma”.

“Este no es uno de los casos en que se podría, no es uno de los supuestos en que la ley permite que se llegue a acuerdo con personas de esa manera”.

Dijo “estamos hablando de que tú llegaste a acuerdo con un con un imputado y sin imputarlo nunca, sin someterlo en el supuesto de que ha ajustado su conducta una norma proscriptiva junto con otras personas”.

Indicó que el segundo supuesto y el más importante, la norma te permite acordar con personas que tengan una mínima participación en el proceso, es decir, una participación accesoria como acicate de la ocurrencia del tipo penal.

¿Para llegar a quién? ¿A los autores materiales o a las personas que tienen mayor nivel de responsabilidad? ¿Cómo tú mides la responsabilidad?

Manifestó que a partir de la pena que recaiga en el supuesto de la determinación de la responsabilidad penal para esta persona, se podría llegar a un acuerdo, no exonerarlo de la responsabilidad penal.

“Entonces hicieron un acuerdo al revés, tú acordaste con el autor material para llegar a los cómplices por vía de consecuencia”, dijo.