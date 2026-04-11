En Conferencia del Poder Judicial 2026, liderazgo regional debate sobre acuerdos penales, inteligencia artificial y justicia abierta

Por PJ

Durante el desarrollo de la Conferencia del Poder Judicial 2026 que se realiza en la Ciudad Judicial Santo Domingo Este con énfasis de gobernanza, expertos nacionales y extranjeros participan en paneles y conferencias que abordan la Optimización del Proceso Penal, reformas estructurales en la justicia, conversaciones relevantes y buenas prácticas del sistema judicial a nivel regional.

En panel titulado Audiencia de los acuerdos en los procesos penales, los disertantes reflexionaron acerca de la importancia del uso de esta herramienta en los conflictos para justicia pronta y cumplida para las partes involucradas en el conflicto.

El panel estuvo a cargo de los puertorriqueños Carmen Otero Ferreira, jueza administradora en Bayamón; Harry Santos Colondres, director de la Oficina de Asistencia Legal de Arecibo, y Ruz Torres Orengo, jueza administrativa de Educación Especial.

A modo de ilustración, se conoció una audiencia en vivo en la que un imputado, que estuvo en estado de rebeldía, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida, previo acuerdo entre las partes y admisión de culpabilidad del mismo, conforme establece el Código Procesal Penal.

La aplicación de mecanismos de solución alterna de conflictos en el proceso penal contribuye al ahorro del gasto público y ayuda a disminuir la carga de trabajo en los tribunales.

“Los acuerdos en Puerto Rico son una etapa natural de los procesos, son prácticas que ejercitamos hace años en su historia judicial. Ejercicio de justicia pronta y cumplida. En más de un 90% de los casos penales llegamos a acuerdos”, indicó la magistrada Otero.

Mientras que, el conversatorio 20 años del Código Iberoamericano de Ética Judicial giró sobre su evolución, función en la región, aplicación práctica en los sistemas judiciales internacionales y desafíos contemporáneos de la ética judicial frente a las nuevas realidades sociales, tecnológicas e institucionales.

Sobre el mismo, expusieron el magistrado Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dominicana; Fara Saucedo Pérez, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba y secretaria ejecutiva de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ); Armando Andruet, director Internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Asimismo, Octavio Tejeiro Duque, exjuez x juez presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y ex miembro la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), quienes coincidieron en que el Código necesita ser actualizado hacia un nuevo orden normativo, conforme a las fases evolutivas y uso de las tecnologías.

Tecnología para la Eficiencia Judicial, incluida la IA

Durante este taller, se destacó la importancia de su uso para la transformación en la justicia como vía para optimizar los procesos, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio más accesible para la ciudadanía.

Expusieron el mismo, Elizabeth Clemen, presidenta-directora ejecutiva del Centro Nacional de Tribunales Estatales de Michigan, y Dan Brubaker, director de Operaciones de la Corte Suprema de Michigan.

Anuncian celebración Conferencia del Poder Judicial 2026 A juicio de los panelistas, se requiere de mentes abiertas y gentes dispuestas a usar las tecnologías y la Inteligencia Artificial, aclarando que estos cambios no representan amenazas al trabajo de jueces y abogados, sino más bien ventajas aprovechables en cada uno de los escenarios, a fin de tener mejores modelos de justicia.

Justicia Abierta

En el espacio de Justicia Abierta, los panelistas señalaron “que una Justicia Abierta es básica para legitimar la percepción ciudadana de cara a los jueces, una forma esta de exhibir cada vez mayor independencia y transparencia”.

Los ponentes fueron Álvaro Herrero, coordinador ejecutivo Red Internacional de Justicia Abierta, Argentina; José (Pepe) García Morales, coordinador regional de Apoyo a Países de América; Ana Cárdenas, directora Proyectos de Justicia, y Peter Sharp, consultor internacional en Gobierno y Justicia Abierta, Chile.

La Justicia Abierta es también una forma amigable de medir el trabajo y accionar del sistema, ayudando a detectar avances, mostrar resultados, acercamiento y confianza ciudadana en la justicia.

Reformas estructurales para agilizar el acceso a la justicia

En lo que concierne a las reformas estructurales, la magistrada Rosa Evelyn Fermín, presidenta de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; y el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Boris de León, abordaron Problemáticas del Poder Judicial, con el objetivo de simplificar y agilizar el acceso de la ciudadanía a la justicia.

Durante el panel, moderado por la magistrada Yorlin Vásquez, jueza de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), se analizaron los desafíos actuales para transformar mediante reformas estructurales los procesos judiciales en servicios más sencillos y eficientes para la población.