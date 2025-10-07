En el sector Los Mameyes inician trabajos de titulación para beneficiar a 5,200 personas

Fuente externa

Los Mameyes, Santo Domingo Este. – En un multitudinario acto, la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), junto a Bienes Nacionales (BN), dejó iniciados los trabajos técnicos, sociales y legales en el sector Los Mameyes, donde se proyecta entregar 1,300 certificados de títulos que beneficiarán a 5,200 personas ocupantes de viviendas y solares.

• Serán beneficiadas con Títulos de Propiedad miles de familias ubicadas en las parcelas 199-B1-A-2, 178-B-2-A-5 y 178-B-2-A-10, del Distrito Catastral No. 06, de Santo Domingo Este.

Al encabezar el acto de lanzamiento, el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, informó que a partir de este martes las brigadas de titulación inician el operativo de levantamiento catastral de los inmuebles ubicados en las parcelas 199-B1-A-2, 178-B-2-A-5 y 178-B-2-A-10, del Distrito Catastral núm. 06, en el sector Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este.

“Este es un proyecto que se realiza bajo el mandato de la ley y por voluntad expresa de nuestro presidente Luis Abinader, quien está comprometido con que las familias más necesitadas reciban su Certificado de Título de Propiedad de manera gratuita, otorgándoles seguridad jurídica sobre su hogar, así como paz y dignidad”, expresó Méndez.

El funcionario resaltó que, hasta la fecha, la UTECT ha entregado más de 136 mil títulos de propiedad en todo el país y que actualmente se ejecutan 138 proyectos de titulación en distintas localidades, los cuales sumarán 159 mil certificados de títulos adicionales. A esta cifra se agregan los 1,300 títulos que se entregarán próximamente en Los Mameyes, como parte del firme compromiso del Gobierno con la seguridad jurídica y el desarrollo de las familias dominicanas.

Para el proyecto de Los Mameyes, los levantamientos parcelarios estarán a cargo del agrimensor Pedro Vásquez. Las brigadas comenzarán sus labores desde tempranas horas de la mañana y estarán debidamente identificadas con vestimenta institucional.

Méndez Peña exhortó a los ocupantes a estar atentos a los operativos de las brigadas para ofrecer los datos requeridos y así agilizar el proceso, lo que permitirá entregar los títulos en el tiempo previsto.

“El presidente Abinader ha sido enfático en su compromiso con la transparencia en cada uno de los procesos del Estado. En esta Unidad Técnica Ejecutora de Titulación cumplimos fielmente con ese mandato, garantizando que cada trabajo se ejecute con los más altos estándares de eficiencia y pulcritud. Todos los trabajos realizados por la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado son GRATUITOS, lo que significa que no hay que pagar ni entregar nada a nadie a cambio”, concluyó Méndez.

De su lado, la diputada Anny Mambrú manifestó que este es un día de júbilo para la comunidad de Los Mameyes al celebrarse el lanzamiento del proyecto de titulación, y destacó la alegría de los beneficiarios gracias al esfuerzo coordinado entre el Gobierno central, la UTECT y el respaldo de los comunitarios, quienes en pocos meses verán sus sueños convertirse en realidad.

En igual sentido, el diputado Amado Díaz agradeció al presidente Abinader por la receptividad y el firme compromiso de garantizar seguridad jurídica y dignidad a las familias beneficiadas. Calificó como “una obra significativa” la entrega de títulos a los comunitarios de Los Mameyes, la cual impactará de manera directa la vida de los residentes y contribuirá al desarrollo integral de la zona.

Al acto de anuncio asistieron Miguel Santana, encargado de Titulación de Bienes Nacionales y el CEA; Deblin Castillo, director de Asistencia y Apoyo Comunitario del MIVED; la diputada Anny Mambrú; Marcelina Hernández, intendente de Santo Domingo Este en representación de la gobernadora Lucrecia Leyba; Rubén Céspedes, subdirector regional Este de la UTECT, y Aileen Decamps, regidora de Santo Domingo Este.

La bendición del acto estuvo a cargo del pastor Cleto Núñez, de la Iglesia El Mesías, donde se celebró la actividad.