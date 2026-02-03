En San Luis comienzan a recoger chatarras que tenían las calles secuestradas

Por Cinthia Polanco

San Luis, Santo Domingo Este. – Las calles no son parqueos ni cementerios de vehículos. Y en San Luis parece que por fin comenzaron a recordarlo.

La Junta Municipal realizó un operativo de recuperación de espacios públicos en distintos sectores del distrito, retirando vehículos chatarras y automóviles que durante meses —y en algunos casos años— permanecían ocupando aceras y vías públicas.

La acción fue ejecutada por el Departamento de Espacios Públicos, por disposición de la alcaldesa Wendy Cepeda, y supervisada por su encargado, Jaime Celestino (Papo), quien dejó claro que el objetivo es simple: devolverle el espacio a la gente.

Porque cuando una acera está ocupada por una chatarra, el peatón baja a la calle. Y cuando la calle está bloqueada por vehículos abandonados, el tránsito se convierte en caos.

Desde la Junta Municipal advirtieron que los operativos no serán cosa de un día. Especialmente en zonas donde talleres y particulares han convertido el espacio público en extensión privada de sus negocios.

El mensaje es directo: el espacio público es de todos. Y se va a respetar.