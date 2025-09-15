Fuente Externa

Santo Domingo, – La Exposición Comercial 2025 de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asonahores, se consolidó como el escenario más influyente para demostrar el impacto del turismo en la economía dominicana, al reunir a más de 145 empresas participantes, 316 stands y 3,356 visitantes registrados hasta la fecha, sin incluir la última jornada del evento.

Indicaron que este año, un 40 % de las empresas participantes son nuevas, lo que refleja la creciente capacidad del sector turístico para atraer inversiones, abrir mercados y fortalecer el encadenamiento productivo que beneficia a cientos de suplidores, patrocinadores, artesanos y pequeños y medianos empresarios.

“Cada edición de la Exposición Comercial confirma que el turismo es mucho más que hoteles y playas también es un motor que conecta a toda la economía nacional, integrando a grandes fabricantes internacionales, suplidores locales, artesanos y emprendedores del programa Supérate. El resultado es una red sólida de valor que impulsa la competitividad del país”, destacó Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores.

La feria contó con la participación de más de 40 empresas patrocinadoras, así como compañías provenientes de España, México, Italia, una misión comercial de Costa Rica y fabricantes directos desde la República Popular de China, lo que posiciona al evento como una plataforma regional para el comercio y la inversión.

Además, esta edición introdujo innovaciones que refuerzan su carácter sostenible y tecnológico como la eliminación de materiales impresos, la reducción del uso de plásticos, el uso de códigos QR para acceder a la información del evento y una feria 100 % conectada a internet con wifi disponible en todo el recinto.

La Exposición Comercial 2025 logró vender la totalidad de sus espacios, dejando a más de 30 empresas en lista de espera, lo que evidencia la confianza del sector privado en esta plataforma de negocios y su rol en el desarrollo económico del país.

Asonahores indicó que contaron con una escenografía unificada que abarcó desde el registro hasta el press lounge y la tarima principal, el evento reafirma su relevancia como punto de encuentro estratégico donde se integra todo el eslabón de la cadena de valor turística, fortaleciendo la conexión entre aliados históricos y nuevas empresas que apuestan por el mercado dominicano.

La Exposición Comercial 2025 contó con el patrocinio de Ministerio de Turismo, Therrestra, Consorcio Energetico Punta Cana Macao, Grupo Maderas Ibericas, Café Santo Domingo, Cerveceria de Punta Cana, Banreservas, GRUPO ALUGAV,S.A.S; Induveca SA, Mercasid, Banco Popular Dominicano, Alba Sanchez & Asox, BHD, Banco Lopez de Haro y Reid & Cia

También Grupo Bocel, VERTICE, SAS; AQUASPORT, Agente de Remesas y Cambio Capla, Intelca, Implementos y Maquinarias, Schneider Electric International, Ingeieria de protección, Engineering & Fire Service, EFS, Unitrade, SRL, Antonio P. Haché, y Dapsa