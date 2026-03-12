«Esperen 200 dólares por barril»: Irán cambia de enfoque en su lucha contra EE.UU. e Israel

Las Fuerzas Armadas de Irán están cambiando su táctica de resistencia a la agresión de Estados Unidos e Israel, según declaró este miércoles el portavoz del cuartel general central Jatam al Anbia.

«Nuestra política de ojo por ojo ha llegado a su fin. Ahora aplicamos una política de golpe tras golpe hasta que sean plenamente castigados y se arrepientan», afirmó el vocero.

Aseguró que los países agresores no podrán bajar el precio de petróleo y otros combustibles con su presencia en las aguas de la región.

«Como anunciamos cuando la guerra se extendió por la región, esperen 200 dólares por barril. Porque el precio del petróleo depende de la seguridad en la región, y ustedes son la fuente de su inseguridad», señaló.

Acentuó que cualquier buque que pertenezca a Estados Unidos, Israel o a sus socios hostiles, será un «objetivo legítimo» para las fuerzas iraníes.

Asimismo, el portavoz aseguró que Irán tiene «preparado un golpe mucho más poderoso y devastador» para sus enemigos.

«No pueden salvar a su ejército del atolladero en el que está atrapado. Sus centros y bases vitales arderán, uno tras otro, en el fuego que ustedes han encendido, y arderán una y otra vez», prometió.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los ataques se cobraron la vida del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Ante esto, Mojtabá Jameneí, de 56 años, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán reaccionó con varias oleadas de misiles balísticos y drones hacia Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.

El cierre del estrecho de Ormuz y sus consecuencias

La ruta marítima por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo que se comercia en el mundo quedó prácticamente paralizada desde que las fuerzas iraníes tomaron el control del estrecho en respuesta a la agresión conjunta de Israel y EE.UU.

La situación ha disparado los precios del petróleo. Este lunes, el barril de crudo mostró una volatilidad histórica, superando la barrera de los 100 dólares e incluso rozando los 120 dólares en las primeras horas de la jornada. Aunque luego los precios retrocedieron, se mantiene la volatilidad.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) declaró este lunes que permitiría el paso por el estratégico estrecho de Ormuz a cualquier país que expulse a los embajadores de EE.UU. e Israel.