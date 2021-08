Esta es la advertencia que le hizo Charlie Mariotti “a los caciques” dentro del PLD en SDE + Vídeo

Por Robert Vargas

Charlie Mariotti no es ningún tonto. Tampoco “monedita ni cadenita de oro” y dice cosas que a más de un peledeísta no le gusta que le digan en público.

Mariotti es el Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana que se ha “reinventado” tras la derrota del PLD en las elecciones del año pasado.

Ahora, con un arsenal de conocimientos ha llegado a Santo Domingo Este para reunirse con la dirigencia local peledeísta de las circunscripciones uno y dos.

Y, sin ningún miramiento, le ha advertido a los “caciques”, que si no dejan de ser tales irán camino de la derrota.

Lo interesante de esto es que lo dijo en presencia de más de “cacique” que controla a gusto determinados grupos.

Mariotti les ha dicho que, según lo que se ve en el panorama no lejano, el PLD se encamina a ganar más ayuntamientos, a tener más senadores, más diputados y, finalmente, la Presidencia de la República.

Sin embargo, esos “caciques” son un obstáculo en ese propósito puesto que estos se esfuerzan en imponer a los suyos a cualquier precio en los puestos de dirección hasta de los comités de base.

Y, qué curioso, allí, a su izquierda y enfrente suyo estaban sentados algunos dirigentes del PLD que se comportan así, como caciques.

Él les advirtió que podrán imponer su criterio al castrar las aspiraciones de gentes con talento. Pero eso será durante muy poco tiempo, porque, al final, padecerán las consecuencias de su #”caciquismo”.

Mariotti urgió a todos los que tienen aspiraciones a fijar su atención en la juventud y las mujeres para atraerlos en el proceso de multiplicación de los organismos de base de la organización sin interferir con la intención de controlarlos.

Es seguro que los “caciques” que allí estaban esto les supo a “sal”, pero sonrieron y se hicieron los “caprinos dementes” (los chivos locos).

Creo que algunos hasta rieron con algo de cinismo, puesto que el caciquismo lo llevan en “el tuétano”.

Pero Mariotti cumplió con decírselo. Los próximos meses dirán si esos “caciques” lo entendieron o si lo arriesgarán al todo o nada.