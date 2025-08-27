Esta es la nueva respuesta de Venezuela en medio de crecientes tensiones con EE.UU.

Por Redacción de CiberCuba

El gobierno de Venezuela ha ordenado el despliegue de buques de guerra en sus aguas territoriales del Caribe como parte de un operativo de seguridad ampliado que, aunque oficialmente dirigido contra el narcotráfico, se enmarca en una creciente escalada de tensiones con Estados Unidos.

La decisión, anunciada por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, surge en un momento delicado para la región, tras el reciente envío de destructores, submarinos nucleares y marines estadounidenses hacia el Caribe, en lo que Caracas considera una maniobra de provocación e intimidación.

Un operativo militar que abarca tierra, mar y aire

Según detalló Padrino López en un video publicado en redes sociales, el plan contempla patrullajes navales con buques de mayor porte en el norte del país, dentro del mar Caribe, así como recorridos fluviales de la Infantería de Marina por los principales ríos del occidente venezolano, particularmente en zonas fronterizas con Colombia.

El despliegue forma parte del refuerzo de la llamada “Operación Relámpago del Catatumbo”, una estrategia militar iniciada a principios de año y ahora intensificada por el gobierno de Nicolás Maduro.

Además, el ministro informó del uso masivo de medios tecnológicos y humanos: drones con múltiples misiones, helicópteros, sistemas de vigilancia e inteligencia, y puntos de atención ciudadana como parte de un despliegue integral.

“Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones, puntos de exploración y vigilancia, recorridos fluviales […] patrullas navales en el Lago de Maracaibo, en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”, explicó.

El operativo cuenta con la participación de unos 15,000 efectivos militares distribuidos en aproximadamente 851 kilómetros de la frontera compartida con Colombia, una zona de alta complejidad geopolítica que Caracas ha señalado como punto de ingreso de grupos armados, paramilitares y redes del narcotráfico.

“Conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y las características de los grupos terroristas y narcotraficantes que operan en la frontera y pretenden pasarse a territorio venezolano”, concluyó Padrino.

Movimientos militares de Estados Unidos: el detonante

El anuncio venezolano ocurre en paralelo a una intensificación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Según reportes de agencias como Reuters y AFP, la administración de Donald Trump ha movilizado unidades navales adicionales hacia aguas cercanas a Venezuela.

Entre ellas destacan el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear de ataque rápido USS Newport News, que se sumarían a tres destructores enviados previamente (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson), junto con aviones espía P-8 y alrededor de 4,500 marines.

Estos movimientos forman parte de una estrategia más amplia que la Casa Blanca presenta como una ofensiva contra el narcotráfico, aunque con fuertes connotaciones políticas.

“El presidente Trump está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia”, dijo un portavoz oficial; añadiendo que el gobierno de Maduro “no es legítimo” y opera como “un cartel del narcotráfico”.

La administración estadounidense también elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el denominado “Cartel de los Soles”, una red de tráfico de estupefacientes con supuestos vínculos con altos mandos de las fuerzas armadas venezolanas.

Caracas denuncia ante la ONU y alerta sobre presencia nuclear

La respuesta de Venezuela ha ido más allá del ámbito militar.

El canciller Yván Gil denunció en la sede de Naciones Unidas el carácter hostil del despliegue militar estadounidense, al que calificó como una “grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”.

Caracas exigió el “cese inmediato” de las operaciones navales de Washington en el Caribe y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que interceda para “restablecer la sensatez” frente a lo que califican de escalada injustificada.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el gobierno venezolano es la llegada del submarino USS Newport News, de propulsión nuclear, cuya presencia -según la representación diplomática- viola los principios del Tratado de Tlatelolco de 1967, que establece a América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares.

“El ingreso de un submarino nuclear, sin transparencia sobre su carga ni reglas de empleo, vulnera el objeto y propósito del régimen de desnuclearización regional”, denunció Venezuela, que además pidió consultas urgentes al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL).

Activación de la Milicia Bolivariana y defensa ideológica

A nivel interno, Maduro ha ordenado la activación plena de la Milicia Nacional Bolivariana, una fuerza compuesta por civiles con formación militar ideológica, adscrita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En un discurso televisado, Maduro aseguró que su país está listo para enfrentar cualquier amenaza. “A Venezuela no la toca nadie […] tenemos todas nuestras fuerzas y el poder nacional activados para defendernos de las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”.

El gobierno afirma que ya se han alistado unos 4,5 millones de milicianos como parte de un sistema de defensa extendido y popular, aunque analistas cuestionan tanto la operatividad como la veracidad de esas cifras.

Durante una ceremonia reciente en el Museo Militar 4F de Caracas, se mostró armamento y se realizaron demostraciones militares como parte de la jornada de alistamiento, un mensaje directo hacia Washington y hacia la opinión pública nacional.

¿Lucha antidrogas o conflicto estratégico?

Aunque ambas naciones enmarcan sus acciones en la narrativa del combate al narcotráfico, la confrontación parece responder a factores geoestratégicos más amplios.

Venezuela sostiene que su territorio está libre de cultivos ilícitos, una afirmación respaldada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lo cual refuerza su posición de que las maniobras estadounidenses tienen objetivos políticos y no operativos.

“El despliegue estadounidense no tiene justificación técnica; está orientado a desestabilizar políticamente al país y provocar una reacción que justifique una mayor intervención”, declaró el analista Phil Gunson, del International Crisis Group.

En su opinión, la presencia de submarinos, cruceros y tropas tan cerca del litoral venezolano “representa una presión táctica para forzar negociaciones o concesiones del gobierno de Maduro”.

El Caribe como nuevo foco de tensión hemisférica

Con ambos gobiernos reafirmando su voluntad de continuar y ampliar sus respectivos despliegues militares, la región caribeña se convierte en epicentro de una peligrosa pugna que pone en jaque los principios de seguridad y cooperación regional.

Aunque no se ha producido hasta ahora un incidente directo entre las fuerzas navales de ambos países, el riesgo de una escalada no puede descartarse.

La zona occidental de Venezuela -especialmente el estado Zulia y la región del Catatumbo- sigue siendo señalada como corredor estratégico para el narcotráfico y foco de operaciones de grupos armados ilegales.

El despliegue venezolano, en ese contexto, refuerza también el control de instalaciones petroleras clave, como se observó en mapas operativos mostrados por el ministro Padrino, donde aparecen referencias a la Fuerza de Tarea Cangrejo, unidad de la Guardia Costera que patrulla el Lago de Maracaibo.