Estos son los ex peledeístas que “salieron del closet” para ser juramentados en la FP por Leonel Fernández + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 14,801 Fallecidos: 458 Recuperados: 8,133 Activos: 6,210

Por Robert Vargas

Ayer, el ex presidente Leonel Fernández juramentó quizás a no más de 300 ex peledeístas en la Fuerza del Pueblo. El maestro de ceremonia, Omar Liriano, dijo al público que los allí presentes representaban a “miles” de ex miembros “del viejo partido”.

Discretamente, cuando el acto iniciaba, me coloqué junto a una buena amiga ex peledeísta que estaba feliz porque “le estamos dejando el cascarón” al Partido de la Liberación Dominicana.

Ella está segura de que “estamos vaciando” de militancia y de dirigentes “al viejo partido”.

Por cierto, observé que existe alguna coincidencia en el lenguaje usado por los dirigentes de la FP y del Partido Revolucionario Moderno, (PRM), lo que muestra en los primeros algo de falta de creatividad.

El PRM, por ejemplo, nunca menciona al Partido Revolucionario Dominicano, (PRD), por su nombre, sino que lo tacha de ser “el viejo partido” del cual adjuran y dicen lo peor, pero nutren sus filas de la tolda blanca. Tan pronto cambian de bando, los nuevos compañeros que llegan del PRD quedan santificados y son lo mejor.

Todos sus “pecados”, si cometieron alguno, quedan “perdonados” y de ellos no se habla más.

En la FP se esfuerzan en no mencionar al PLD, sino que lo tachan, por igual, de ser “el viejo partido”, y también se sienten a gusto cuando los peledeístas abandonan la tolda morada para vestirse de verde. Desde que dan “el salto” ya son buenos chicos.

Ayer, en el acto realizado en el patio de la parroquia Paz y Bien, del Ensanche Ozama, la FP se refirió al PLD como “el viejo partido”.

Otro detalle es que, cuando una de las personas que llevó la voz cantante se refirió al estilo de organización de la FP en los barrios se refirió a estos como “comités afectivos”, un concepto usado por los perremeístas y los perredeístas desde hace bastante tiempo para referirse a los grupos de personas que simpatizan con esas organizaciones.

Por otra parte, y este es el punto, ¿Quiénes son los ex peledeístas que se marcharon con la FP?

De verdad, son muchos, y no conozco sus nombres, pero sí los de algunos de aquellos que sirvieron de voceros de los ex peledeístas ahora efepeístas..

Uno de ellos es el ex regidor Daneris Santana, que abandonó al PLD en el año 2016, cuando decidió acompañar a Manuel Jimènez, quien en ese momento era candidato a alcalde de SDE por el Frente Amplio.

Santana, durante la gestión anterior fue regidor por el Frente Amplio, no por el PLD.

Otro de Santo Domingo Este que se juramentó en la FP y dio un discurso de barricada contra la tolda morada fue Juan Pérez, quien fue un funcionario del Ayuntamiento de Santo Domingo Este durante la gestión de Alfredo Martínez, pero siempre ha actuado próximo a Manuel Jiménez, actual síndico de SDE.

Desde antes de él marcharse hacia la FP, incluso durante la campaña electoral, ya se conocía que su militancia estaba en el PLD, pero sus amores se iban del lado de la Fuerza del Pueblo, algo encariñado con Manuel Jiménez.

También el buen amigo Jacobo Colón, que desde hace buen rato está del lado de la FP, por tanto, su juramentación en esta organización no fue ninguna sorpresa.

Lo mismo puede decirse del ex Director de la Junta Municipal de La Caleta Jesús Mercedes, de quien se conocía de sus afectos abiertos y entusiastas por Leonel Fernández.

Ni qué decir del popular interactivo conocido como “El Cañón”, quien desde hace bastante tiempo mantiene directos ataques al “viejo partido”.

Por allí estuvo el ex Consutor Jurídico del ASDE y ex mano derecha del ex alcalde Alfredo Martínez, Julio César Terrero. Tampoco lo de Terrero fue sorpresa.

En pocas palabras, las figuras más reconocidas que abandonaron al “viejo partido” para irse a la FP hace rato que ya lo habían hecho y lo único nuevo fue que ya salieron del closet, y dejaron de ser troyanos, si es que lo fueron alguna vez.