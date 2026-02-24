Exjuez muere por herida de bala en oficina de Santo Domingo Este; Policía amplía investigaciones

Por la Redaccion

Santo Domingo Este.– La Policía Nacional informó que alrededor de las 11:20 de la noche de este lunes fue encontrado sin signos vitales el exjuez Víctor Mejía Lebrón, de 64 años, en una oficina ubicada en la Plaza Monet, en la carretera Mella, sector Cabirma del Este, en este municipio.

De acuerdo con el informe preliminar, el Acta de Levantamiento de Cadáver establece como diagnóstico herida por proyectil de arma de fuego, con entrada en la región temporal derecha y salida en la región temporal izquierda.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron un revólver marca Taurus, calibre .38 (serie SD21183), cuatro cápsulas intactas, un casquillo y una nota manuscrita atribuida al occiso. Conforme a las evidencias preliminares, las autoridades presumen que la herida fue autoinfligida con el arma que tenía asignada.

Un compañero de labores explicó que, tras recibir una llamada de la esposa del fallecido alertando que no respondía, acudió a la oficina y lo encontró sin signos vitales, notificando de inmediato al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. El secretario del despacho indicó que lo vio por última vez alrededor de la 1:00 de la tarde.

Familiares señalaron que Mejía Lebrón padecía depresión vinculada a complicaciones de salud recientes.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan a fin de completar el proceso conforme a lo establecido por la ley.