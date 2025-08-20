FAPROUASD paraliza la UASD: profesores se van a paro general inmediato

Por Cinthia Polanco

Santo Domingo.– La Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) anunció este miércoles un paro general inmediato de la docencia en todos los recintos, centros y subcentros de la universidad estatal, a partir de las 2:00 de la tarde del 20 de agosto de 2025.

La decisión fue tomada en una masiva Asamblea General celebrada en el Paraninfo de la UASD, en medio de encendidas consignas que retumbaron en el salón:

“¡Si no es el 30 por ciento, es lo que queremos, ni un chele más, ni un chele menos!”

El paro afecta tanto a la docencia presencial como virtual, lo que implica la suspensión total de clases en todas sus modalidades, “sin firmas ni viajes”, como respuesta a lo que los profesores definen como atropellos del rector y burla a los acuerdos salarial.

Entre los reclamos de los catedráticos está el cumplimiento del 30% de indexación salarial aprobado en mayo pasado, el nombramiento inmediato de profesores que llevan años dando docencia sin ser reconocidos, y el respeto al salario y a los derechos de los estudiantes, afectados por el cierre administrativo de secciones y la sobrepoblación en las aulas.

FAPROUASD también acusó al rector de pretender liquidar la federación mediante “constantes ataques y represión”, y exigió al Consejo Universitario asumir su rol como máximo órgano de gestión de la universidad, incluyendo un pronunciamiento sobre los riesgos que representa el proyecto de fusión del MESCyT y el MINERD.

La dirigencia llamó a los empleados administrativos a sumarse a la lucha y otorgó plenos poderes a su Comité Ejecutivo Nacional para conducir la movilización “hasta la victoria”.

Con un tono desafiante, la organización cerró la proclama con la consigna:

“¡FAPROUASD unida, jamás será vencida!”