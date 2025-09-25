Faride Raful impulsa la transformación social a través del deporte con torneo “Manita Linda” en Villas Agrícolas

fuente externa

Santo Domingo.– En un ambiente cargado de energía y entusiasmo, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dio apertura al torneo de baloncesto 3×3 “Manita Linda”, una iniciativa diseñada para fortalecer la cohesión comunitaria y ofrecer a la juventud espacios de desarrollo y superación a través del deporte.

El evento, celebrado en el corazón de Villas Agrícolas, reunió a decenas de jóvenes atletas, líderes comunitarios y familias, quienes se unieron en una verdadera fiesta deportiva. Raful realizó el tradicional lanzamiento de la primera bola, marcando el inicio oficial del torneo, y destacó el poder transformador del deporte en la construcción de comunidades seguras y resilientes.

“Cada vez que ustedes deciden jugar baloncesto en una cancha, en vez de estar en la calle haciendo lo mal hecho, están construyendo futuro para ustedes, sus familias y para el país”, expresó la ministra con firmeza.

Tras la inauguración, la funcionaria recorrió las calles del sector acompañada por deportistas, dirigentes comunitarios y representantes de juntas de vecinos, en lo que se convirtió en una marcha simbólica en favor del deporte y la convivencia pacífica. El recorrido fue recibido con aplausos y muestras de apoyo por parte de los residentes, quienes valoraron la cercanía y el compromiso de la ministra con las comunidades más vulnerables.

La iniciativa despertó gran entusiasmo y la pregunta inevitable: ¿llegará el torneo a otros barrios de la capital? Raful respondió con determinación: “Sí, vamos a seguir llevando este torneo a otros sectores, porque creemos en la juventud y en su capacidad de cambiar el país desde el deporte”.

Con esta acción, la ministra de Interior y Policía reafirma el rol del Estado no solo en garantizar la seguridad ciudadana, sino también en impulsar políticas sociales que fortalezcan el tejido comunitario, llevando esperanza y oportunidades a los jóvenes de los barrios.