Faride Raful representa al presidente Luis Abinader en el Miami Security Forum

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Miami, Florida.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, participó en representación del presidente Luis Abinader en el Miami Security Forum, evento inaugural organizado por la Heritage Foundation que reunió a líderes de políticas de seguridad, defensa y sector privado del hemisferio occidental en Trump National Doral, Miami.

Durante su intervención en el Keynote and Fireside Chat titulado “Dominican Republic: A Strategic U.S. Partner in Security Affairs,” la ministra Raful presentó los avances del gobierno dominicano en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico y cooperación bilateral con Estados Unidos.

La ministra destacó que en 2025 la tasa de homicidios en República Dominicana se situó en 8.15 por cada cien mil habitantes, la cifra más baja registrada en la historia del país, con una reducción cercana al 15% respecto al año anterior.

Estos resultados, señaló, posicionan al país como el segundo más seguro de Centroamérica y el Caribe.

Raful explicó que la estrategia de seguridad del gobierno se sustenta en gestión basada en datos a través del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana, la incorporación de 9,503 nuevos agentes a la Policía Nacional, la articulación comunitaria mediante las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género en todo el territorio nacional, y la reforma institucional de la Policía Nacional cuyo anteproyecto de ley orgánica se encuentra en el Senado de la República.

En materia de narcotráfico, la ministra informó que las incautaciones bajo el presente gobierno se han quintuplicado respecto a 2019, alcanzando 48.3 toneladas en 2025 entre operativos nacionales y cooperación internacional.

Sobre la relación bilateral, Raful presentó datos del intercambio comercial entre ambos países, que superó los US$18,900 millones en 2025, y destacó los 2.4 millones de dominicanos residentes en Estados Unidos que enviaron más de US$11,800 millones en remesas en 2025.

La ministra también resaltó la cooperación operativa diaria con agencias estadounidenses en materia de seguridad, incluyendo el acuerdo formalizado en noviembre de 2025 para el uso de instalaciones dominicanas en operaciones antinarcóticos conjuntas.

En materia económica, la ministra señaló que los índices internacionales de libertad económica reflejan la trayectoria del país: el Índice de la Heritage Foundation otorgó a República Dominicana su puntuación más alta en la historia, por encima del promedio mundial y regional, mientras que el Fraser Institute ubica al país entre los de mayor mejora de libertad económica del mundo desde 1990.

Raful también señaló que el gobierno dominicano ha puesto el desarrollo de capacidades en semiconductores en la agenda nacional y que está explorando ese camino junto a aliados como Purdue University, con quienes se firmó un acuerdo para formación de talento.

La ministra enmarcó esta iniciativa como parte de una oportunidad regional para fortalecer las cadenas de suministro hemisféricas y reducir vulnerabilidades en la producción tecnológica.

También hizo referencia a la visión Meta RD 2036, que busca convertir a República Dominicana en un país desarrollado en diez años.

La ministra abordó los desafíos de la crisis haitiana, reiterando la posición del gobierno dominicano de que se trata de un desafío hemisférico que requiere respuesta colectiva de la comunidad internacional.

Encuentro con gobernadora de Puerto Rico

En el marco del Miami Security Forum, la ministra de Interior y Policía sostuvo un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, donde abordaron temas de interés común en materia de seguridad regional.

Durante la reunión, ambas autoridades intercambiaron experiencias sobre estrategias para el combate a la criminalidad, el fortalecimiento institucional y la cooperación intergubernamental para enfrentar desafíos compartidos en el Caribe.

El diálogo también permitió explorar oportunidades de colaboración en áreas como la prevención del delito, la modernización de los cuerpos de seguridad y el intercambio de información.

Tanto la ministra como la gobernadora reafirmaron su disposición de continuar promoviendo iniciativas conjuntas que contribuyan a garantizar la seguridad ciudadana y el bienestar de sus respectivos territorios.

Organizado por The Heritage Foundation, el encuentro sirve de plataforma para que expertos en políticas, jefes de defensa y representantes del sector privado impulsen mecanismos de colaboración para combatir las crisis del siglo XXI.

​Durante el desarrollo del evento, la ministra Raful informó para de mesas redondas junto a unos 200 líderes internacionales, incluyendo altos funcionarios de seguridad nacional y figuras clave del ámbito empresarial global.

Ejes temáticos y agenda estratégica

​El Miami Security Forum se caracterizará por debates francos sobre los temas más urgentes de la agenda hemisférica, entre los que destacan:

​Crimen Transnacional: Combate al narcoterrorismo, su resurgimiento y la desarticulación del crimen organizado.

​Gestión Fronteriza: Análisis de la migración ilegal masiva, la seguridad en los límites fronterizos y la erradicación de la trata de personas.

​Defensa y Soberanía: Modernización de las fuerzas armadas en las Américas y la respuesta ante la influencia de potencias extrahemisféricas.

​Economía y Democracia: Seguridad de la cadena de suministro, protección de infraestructuras críticas y el fortalecimiento de las democracias frente a regímenes autoritarios.

Sobre el Miami Security Forum (MSF)

​El MSF se posiciona como el principal espacio de debate de políticas enfocado en preservar la estabilidad del Hemisferio Occidental.

Es un encuentro de acceso exclusivo por invitación que combina presentaciones confidenciales de expertos, sesiones de networking de alto nivel y ponencias de figuras determinantes en la geopolítica actual.

​Con esta participación, la República Dominicana reafirma su rol como un actor clave en la arquitectura de seguridad regional, promoviendo soluciones conjuntas a problemas que trascienden las fronteras nacionales.