Firman acuerdo para venta de certificados de firma digital cualificada Digifirma

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SANTO DOMINGO, República Dominicana. Las Cámaras de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la provincia Santo Domingo suscribieron un acuerdo para que esta última ofrezca a sus usuarios la adquisición de certificados de la firma digital cualificada Digifirma a través de un enlace en su portal web.

La Cámara Santo Domingo, que ofrece el servicio de Digifirma desde 2016, destacó que este certificado facilita la firma de cualquier transacción económica o jurídica sin necesidad de uso de papel o desplazamientos, y además es indispensable para la facturación electrónica impulsada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El acuerdo fue suscrito por Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara Santo Domingo, y por Michelle Tavares, presidenta de la Cámara de la Provincia Santo Domingo. Gracias a esta alianza, los usuarios de la provincia Santo Domingo podrán recibir orientación sobre la firma digital oficinas de su Cámara de Comercio y tendrán la opción de solicitar la emisión de Digifirma a través de un enlace de su página web, con una vigencia de uno o dos años.

La firma digital cualificada de la Cámara Santo Domingo está amparada por la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital. Esto significa que tiene el mismo valor jurídico que una firma manuscrita y garantiza si admisibilidad ante cualquier entidad pública o privada.

Existen tres perfiles de firma digital cualificada. El de mayor demanda es el certificado para fines tributarios, que se emite para personas físicas en representación de una empresa y permite emitir factura electrónica ante la DGII. También existen certificados de Digifirma para ejecutivos o colaboradores de una institución (perfil institucional o corporativo) y para personas físicas sin vinculación institucional.

Sobre Cámara Santo Domingo

Fundada en 1847, es la Cámara de Comercio más antigua de América Latina. Es una institución sin fines de lucro que acompaña a las empresas de Santo Domingo durante todo su ciclo de vida. Conforme a la Ley 3-02, administra el Registro Mercantil en Santo Domingo. Ofrece los servicios de Digifirma, Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos, Rondas de negocios, Misiones Comerciales, y el directorio de empresas MujerEs. Realiza los eventos HUB y CRECE, dirigidos a empresas exportadoras y a Mipymes, respectivamente