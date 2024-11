FiscalDom convoca paro de labores por cuatro horas a nivel nacional

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

La Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom), convocó para el próximo viernes 29 de noviembre, un paro nacional de labores por cuatro horas a nivel nacional, en demanda de reivindicaciones labores y derechos adquiridos.

En una comunicación enviada a este redactor, FiscalDom advierte que no ser escuchados sus reclamos, responderán con otro paro de labores a nivel Nacional, esta vez para el lunes dos de diciembre de 8:00 AM a 4:30 PM.

Entre las demandas de los fiscales están los ascensos de los Procuradores Fiscales y Fiscalizadores, Concurso para las Titularidades, Cortes y Especializadas vencidas, Aumento Salarial y la creación del Plan de Jubilación y Pensiones.

A CONTIUNACIÓN EL COMUNICADO DE FISCALDOM:

En el día de ayer 25 de noviembre la Directiva de FiscalDom estuvo reunida con la iniciativa de evaluar el cumplimiento por parte de la institución de las reivindicaciones prometidas y establecidas en las Actas del Consejo Superior del Ministerio Público y que al día de hoy no se han cumplido, cómo los ascensos de los Procuradores Fiscales y Fiscalizadores, Concurso para las Titularidades, Cortes y Especializadas vencidas, Aumento Salarial y la creación del Plan de Jubilación y Pensiones, existiendo inobservancia e insuficiencia en el cumplimiento de dichas resoluciones.

Es por estos incumplimientos institucionales que el Consejo Directivo Nacional de FISCALDOM convoca a una Jornada de lucha reivindicativa, que inicia con un llamado a Paro de Labores por cuatro (4) horas a nivel Nacional el Viernes 29 de noviembre de 8:00 AM a 12:00 M.

En caso de no responder y cumplir con lo que por Ley merecemos, se deja convocado un Paro de labores a nivel Nacional para el lunes 02 de diciembre de 8:00 AM a 4:30 PM; Así como a una gran Vigilia para el martes 03 de diciembre, desde las 8: 00 AM, y Proclama por nuestros derechos adquiridos.

Es momento de sumarte, ¡Juntos Podemos Avanzar!!

Por el Consejo Directivo Nacional:

Andrés Comas

Coordinador General