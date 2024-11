Fiscales paran sus labores por cuatro horas en demanda de reivindicaciones laborales

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

La Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDom) y otra corrientes gremiales iniciaron hoy viernes 29 de noviembre, un paro nacional de labores por cuatro horas a nivel nacional, en demanda de reivindicaciones labores y derechos adquiridos.

En Santo Domingo Este, los representantes del Ministerio Público se concentraron en la entrada principal del edificios de Gapre, en la entrada de Invivienda, dónde leyeron una proclama con sus demandas.

FiscalDom dijo que paro de labores es a nivel Nacional, voy que el próximo lunes dos de diciembre será de 8:00 AM a 4:30 PM.

Entre las demandas de los fiscales están los ascensos de los Procuradores Fiscales y Fiscalizadores, Concurso para las Titularidades, Cortes y Especializadas vencidas, Aumento Salarial y la creación del Plan de Jubilación y Pensiones.

MANIFIESTOS DE LOS FISCALES

A la sociedad dominicana, al Presidente Luis Abinader Corona y a la Procuradora General de la República: denunciamos con preocupación y determinación las condiciones insostenibles que enfrentan los hombres y mujeres que trabajan en el Ministerio Público.

Estas condiciones laborales precarias, que incluyen jornadas excesivas, salarios congelados y la falta de ascensos justos, están deteriorando gravemente la salud de los servidores públicos, al punto de que muchos han enfermado y otros han fallecido debido a enfermedades terminales.

Esto es una muestra clara de la indiferencia hacia quienes tienen la responsabilidad de garantizar la justicia en nuestro país.

Reiteramos nuestra exigencia de que se cumpla con la indexación salarial con nuestros homólogos (jueces) como establece la Ley, que se cumpla el compromiso de ascender a 100 fiscalizadores a procuradores fiscales, como parte de los acuerdos establecidos en 2023, y de que se implementen medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales.

Estos ascensos no solo son un derecho establecido por la Ley 133-11, sino también un reconocimiento al mérito, desempeño y antigüedad de los servidores públicos.

Además, exigimos que se pague la compensación justa a quienes realizan funciones adicionales y que se implemente un aumento salarial del 30%, imprescindible para enfrentar el impacto de la inflación y garantizar un nivel de vida digno para nuestras familias, solicitamos, además, la creación y fortalecimiento de un fondo de pensiones para los servidores del Ministerio Público.

Hacemos un llamado directo al Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona para que, como líder de la nación, garantizase un Ministerio Público verdaderamente independiente, respaldado por condiciones laborales adecuadas. El aumento del presupuesto para el fortalecimiento institucional solo serán posibles si se otorgan las herramientas necesarias para el desarrollo profesional de los fiscales y demás servidores. Pedimos también a la sociedad dominicana que nos respalde en esta justa lucha, porque sin un Ministerio Público fuerte y digno, peligra la justicia y la seguridad del país.

Finalmente, apelamos a la Procuradora General de la República para que actúe con la urgencia y el compromiso que este momento histórico exige.

No se puede hablar de un Ministerio Público independiente mientras sus miembros enfrentan precariedad laboral, enfermedades y hasta la muerte en el cumplimiento de su deber.

Nuestro llamado es claro: ¡por la dignidad de nuestra carrera, por el respeto a nuestros derechos y por el futuro de la justicia en la República Dominicana!

PROCLAMA POR LA DIGNIFICACION DE LAS FUNCIONES Y JUBILACIÓN DIGNA

La Asociación de Fiscales Dominicanos, (FISCALDOM), luego de realizar ingentes gestiones a lo interno y externo de la institución y de aguardar pacientemente el cumplimiento de promesas, Resoluciones del Consejo Superior del Ministerio Público, además de Sentencias emanadas de órganos jurisdiccionales que implican un mandato de obligatoriedad para su cumplimiento, que abordan temas de mejora salarial justa, bienestar integral, salud, desarrollo profesional y mejoras en las Condiciones de trabajo que eficienticen el servicio a la ciudadanía, en el día de hoy nos vemos en la necesidad de realizar un primer paro de labores en las fiscalías, tendentes a procurar decisiones institucionales adeudadas tales como;

Ascensos de los Procuradores Fiscales y Fiscalizadores,

Los tan necesarios y urgentes Concurso para las Titularidades, Fiscalías, Cortes y Especializadas, que están ventajosamente vencidas; Revisión salarial e igualdad salarial con el Poder Judicial; Puesta en marcha del Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones,

Dignificación de las funciones a través de la incorporación de beneficios marginales de la función establecidos en la ley, con la creación de programas de desarrollo profesional y personal.

La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) como defensores de los derechos del Ministerio Público, procura con esta acción disminuir la carga de cientos de hombres y mujeres que lo han dado todo por esta institución, a vivir los últimos años de su vida como desperdicios humanos, vulnerando su dignidad y decoro.

FISCALDOM se declara desde el día de hoy, en estado de lucha permanente, para lo cual reitera a las autoridades que no cesará en sus pretensiones de cumplimiento hasta tanto no se cumplan con la Ley 13311 las Resoluciones emanadas del Consejo Superior del Ministerio Público; Para ello convoca un paro de labores este 29 de noviembre del 2024 en todas las Fiscalías y Palacios de Justicia a nivel nacional de 8:00 AM a 12:00 M. Y en caso de no responder y cumplir con lo que por Ley merecemos, de manera automática se convoca un Paro de labores a nivel Nacional para el lunes 02 de Diciembre de 8: 00 AM a 4:30 PM; y una gran Vigilia el Martes 03 de Diciembre, en la explanada frontal del Edificio Sede de la Procuraduría General de la República a partir de la 8:00 AM. Donde permaneceremos y expresaremos las situaciones que nos afectan.

Los Miembros del Ministerio Público no aguantamos más las promesas falsas y el incumplimiento de la ley en detrimento nuestro. Si procuramos derecho para otros y para toda la sociedad, ¿Por qué se nos niegan y vulneran nuestros derechos?

¡Juntos Podemos Avanzar!!

Por el Consejo Directivo Nacional:

Andrés Comas,

Coordinador General